Lisuan готовит к запуску видеокарту LX 7G100 Founders Edition с ограниченным тиражом
Каждый экземпляр получит свой уникальный номер.

Видеокарты Nvidia Founders Edition широко известны в игровом мире, но в ближайшее время на рынке появится ещё один игрок, предлагающий модель с похожим названием — как пишет издание VideoCardz, китайская компания Lisuan выпустит специальную версию своей видеокарты LX 7G100 в виде серии Founders Edition с ограниченным тиражом.

Источник фото: VideoCardz/Lisuan Tech

Сообщается, что каждый экземпляр видеоадаптера Lisuan LX 7G100 Founders Edition получит собственный уникальный номер и подпись соучредителя компании Сюаня Ифана (Xuan Yifang). Данная версия будет представлять собой скорее коллекционное издание, так как дебютирует тиражом всего 1000 экземпляров.

Источник фото: VideoCardz/Lisuan Tech

По имеющимся данным, видеокарта Lisuan LX 7G100, основанная на собственной архитектуре TrueGPU от Lisuan, производится по 6-нм нормам и оснащается 12 ГБ видеопамяти GDDR6, интерфейсом PCIe 4.0 x16 и четырьмя разъёмами DisplayPort 1.4a. Новинка поддерживает стандарты DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, декодирование HEVC 8K/60 fps и кодирование 8K/30 fps. Видеоадаптер способен выводить изображение с разрешением до 8K/60 Гц с поддержкой HDR, DSC и FreeSync.

Источник фото: VideoCardz/Lisuan Tech

По словам производителя, Lisuan LX 7G100 имеет производительность на уровне моделей серии RTX 4060, в частности набирая 26 800 баллов в 3DMark Fire Strike и 2268 очков в Steel Nomad. Также новинка имеет сертификацию Microsoft WHQL для графического драйвера.

Источник: videocardz.com
