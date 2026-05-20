Видеокарты Nvidia Founders Edition широко известны в игровом мире, но в ближайшее время на рынке появится ещё один игрок, предлагающий модель с похожим названием — как пишет издание VideoCardz, китайская компания Lisuan выпустит специальную версию своей видеокарты LX 7G100 в виде серии Founders Edition с ограниченным тиражом.
Сообщается, что каждый экземпляр видеоадаптера Lisuan LX 7G100 Founders Edition получит собственный уникальный номер и подпись соучредителя компании Сюаня Ифана (Xuan Yifang). Данная версия будет представлять собой скорее коллекционное издание, так как дебютирует тиражом всего 1000 экземпляров.
По имеющимся данным, видеокарта Lisuan LX 7G100, основанная на собственной архитектуре TrueGPU от Lisuan, производится по 6-нм нормам и оснащается 12 ГБ видеопамяти GDDR6, интерфейсом PCIe 4.0 x16 и четырьмя разъёмами DisplayPort 1.4a. Новинка поддерживает стандарты DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, декодирование HEVC 8K/60 fps и кодирование 8K/30 fps. Видеоадаптер способен выводить изображение с разрешением до 8K/60 Гц с поддержкой HDR, DSC и FreeSync.
По словам производителя, Lisuan LX 7G100 имеет производительность на уровне моделей серии RTX 4060, в частности набирая 26 800 баллов в 3DMark Fire Strike и 2268 очков в Steel Nomad. Также новинка имеет сертификацию Microsoft WHQL для графического драйвера.