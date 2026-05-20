Отличия по сравнению со стандартным вариантом минимальные.

Чуть ранее в сети Интернет появилась утечка, в которой говорилось о подготовке специальной версии Ryzen 7 5800X3D AM4 10th Anniversary Edition, посвящённой десятилетнему юбилею платформы AM4, а сегодня журналисты издания VideoCardz обнаружили, что юбилейный вариант процессора уже продаётся в Индии.

Источник фото: VideoCardz/99 Deals

Сообщается, что процессор AMD Ryzen 7 5800X3D AM4 10th Anniversary Edition появился в продаже на сайте магазина 99 Deals, где указывается, что товар новый, а его стоимость составляет 30 000 рупий (310 долларов США).

Судя по всему, юбилейная версия отличается от стандартного варианта Ryzen 7 5800X3D лишь оформлением коробки, на которой добавлен логотип «10th Anniversary Edition», тогда как остальные характеристики остались без изменений — 8 ядер и 16 потоков с тактовой частотой до 4,5 ГГц, 96 МБ L3-кэша и TDP 105 Вт.

В настоящее время AMD официально не объявляла о запуске и рекомендованной стоимости юбилейного варианта Ryzen 7 5800X3D.