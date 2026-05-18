Несколько дней назад в сети Интернет появились слухи, в которых говорилось о старте предварительных заказов на новую часть игровой серии Grand Theft Auto в начале текущей недели — хотя официально слухи ещё не подтвердились, итальянский ритейлер Showgame уже предлагает оформить предварительный заказ на GTA 6, раскрывая цены, пишет издание NotebookCheck.
Как указано на сайте магазина, сделать предзаказ GTA VI для PlayStation 5 и Xbox Series X можно за 69,9 евро. Это заметно меньше ценников, прогнозируемых рядом экспертов, которые варьировались от 80 до 100 евро.
Ранее глава Take-Two заявил, что компания не ожидает задержек при выпуске Grand Theft Auto 6, поэтому игра должна дебютировать в срок — 19 ноября 2026 года. При этом сначала она появится только на игровых консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S, тогда как дата запуска игры на ПК в настоящее время не раскрывается.