Дебют игры ожидается 19 ноября 2026 года.

Несколько дней назад в сети Интернет появились слухи, в которых говорилось о старте предварительных заказов на новую часть игровой серии Grand Theft Auto в начале текущей недели — хотя официально слухи ещё не подтвердились, итальянский ритейлер Showgame уже предлагает оформить предварительный заказ на GTA 6, раскрывая цены, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Showgame

Как указано на сайте магазина, сделать предзаказ GTA VI для PlayStation 5 и Xbox Series X можно за 69,9 евро. Это заметно меньше ценников, прогнозируемых рядом экспертов, которые варьировались от 80 до 100 евро.

Ранее глава Take-Two заявил, что компания не ожидает задержек при выпуске Grand Theft Auto 6, поэтому игра должна дебютировать в срок — 19 ноября 2026 года. При этом сначала она появится только на игровых консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S, тогда как дата запуска игры на ПК в настоящее время не раскрывается.