Судя по всему, это произошло из-за ошибки сотрудника магазина.

Случаи, когда покупатель заказывает одно устройство, а получает сразу несколько в доставленной из магазина посылке, постоянно публикуются в сети Интернет — очередной историей поделился участник платформы Reddit под ником TheDankestYo.

Источник фото: TheDankestYo/Reddit

По его словам, совсем недавно он заказал на площадке Amazon один твердотельный накопитель Samsung 990 PRO объёмом 2 ТБ за 480 долларов США, а получил в посылке целых десять экземпляров, общая стоимость которых, как несложно подсчитать, составляет 4800 долларов.

Обычно подобные случаи происходят по вине сотрудников магазина, когда из-за невнимательности работника покупателю доставляют упаковку из 10 экземпляров товара вместо одного заказанного устройства.