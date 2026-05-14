Xiaomi 17 Max на Snapdragon 8 Elite Gen 5 получит 200-Мп камеру Leica и батарею на 8000 мАч
Производитель раскрыл ряд ключевых особенностей новинки.

Компания Xiaomi готовится к запуску своего нового смартфона Xiaomi 17 Max, раскрывая его характеристики, пишет издание Gizmochina. Производитель подтверждает, что новинка будет основана на высокопроизводительном чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Компания отмечает, что для более эффективного отвода тепла была доработана внутренняя компоновка устройства.

Xiaomi оснастит новинку кремний-углеродной батареей на 8000 мА·ч, которая, по словам производителя, станет самой ёмкой из когда-либо использовавшихся в смартфонах компании. Ранее сообщалось, что устройство будет поддерживать 100-Вт проводную и 50-Вт беспроводную зарядку.

Источник фото: Gizmochina

Производитель сообщает, что Xiaomi 17 Max получит 6,9-дюймовый дисплей «Super Pixel» с новой схемой субпикселей RGB, что позволит обеспечить повышение чёткости изображения, сравнимое с 2K, и снижение энергопотребления до уровня ниже обычных OLED-панелей с разрешением 1,5K. При производстве экрана будет использован новый материал для повышения яркости и более равномерной цветопередачи.

Источник фото: Gizmochina

Кроме того, новую модель оснастят тройной камерой Leica, включая 200-Мп основной сенсор. Ожидается, что остальные два модуля будут представлять собой 50-Мп телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом и 50-Мп сверхширокоугольный объектив.

Источник фото: Gizmochina

Запуск Xiaomi 17 Max должен состояться 21 мая текущего года. Согласно имеющимся данным, новинка дебютирует в чёрном, белом и небесно-голубом цветовых оформлениях.

#xiaomi 17 max
Источник: gizmochina.com
