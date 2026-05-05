Компания Lenovo выпускает новый игровой монитор, относящийся к суббренду Lecoo и обладающий высокими характеристиками, пишет издание Gizmochina. Монитор Lenovo Lecoo W3259PS снабжён 31,5-дюймовой панелью QD-OLED, обеспечивающей глубокий чёрный цвет и высокую контрастность.

Источник фото: Gizmochina

Новинка имеет разрешение 4K, частоту обновления 240 Гц и пиковую яркость 450 нит. Благодаря низкому времени отклика, составляющему всего 0,03 мс (GtG), обеспечивается уменьшение размытия изображения в динамичных сценах, а поддержка технологии Adaptive Sync исключает появление визуальных артефактов в процессе игры.

Монитор поддерживает 10-битную цветовую палитру, охватывает 99 % цветового пространства DCI-P3 и 100 % sRGB, что позволяет использовать его для создания контента, а также имеет заводскую калибровку Delta E < 2 для точности цветопередачи. С целью снижения нагрузки на глаза новинка снабжена встроенным фильтром синего цвета и подсветкой без мерцания. Кроме того, модель оснащена антибликовым покрытием.

Источник фото: Gizmochina

Для подключения устройств можно использовать один разъём DisplayPort, два HDMI и один USB Type-C с возможностью подачи питания мощностью до 90 Вт. Новинка поставляется с регулируемой подставкой и креплением VESA 75x75 мм. Стоимость игрового монитора Lenovo Lecoo W3259PS в китайской рознице составляет 5499 юаней (805 долларов США).