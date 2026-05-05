Владельцам ПК придётся ждать несколько месяцев.

Целый ряд геймеров с нетерпением ждёт выхода новой части популярной игровой серии Grand Theft Auto, но насладиться игрой сначала смогут только обладатели консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S, тогда как владельцам ПК придётся подождать. Многие задаются вопросом, с чем именно связана задержка выхода GTA 6 на персональных компьютерах, и глава Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) в интервью Bloomberg дал ответ на эту тему, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Rockstar Games

Как следует из слов генерального директора Take-Two, основная аудитория серии Grand Theft Auto — это обладатели игровых приставок, поэтому основной упор делается именно на эту категорию, чтобы в первую очередь удовлетворить потребности ключевых потребителей. Также он отметил, что приоритеты в пользу консолей были сформированы исторически, хотя, судя по всему, это касается конкретно Rockstar.

Штраус Зельник подчеркнул, что ожидания относительно Grand Theft Auto 6 чрезвычайно высоки, поэтому компания планирует предоставить геймерам захватывающий игровой опыт, вложив в разработку немало сил и предложив нечто совершенно новое.