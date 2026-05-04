Энтузиаст протестировал ПК на Ryzen 5 5500 с RTX 2070 Super в Crimson Desert и ряде других игр
Сборка была оснащена 16 ГБ ОЗУ DDR4.

Неблагоприятная ситуация на рынке компьютерных комплектующих заставляет некоторых геймеров смотреть в сторону сборок прошлых поколений, одну из которых протестировал энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD. Для своих тестов он собрал ПК с 6-ядерным 12-поточным процессором AMD Ryzen 5 5500, видеокартой GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3600.

Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube

В разрешении 1080p тестовая сборка обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • Battlefield 6 (средние настройки, TAA) – 80 fps/56 fps
  • Counter-Strike 2 (высокие настройки, MSAA выкл.) – 152 fps/66 fps
  • ARC Raiders (высокие настройки, TSR) – 91 fps/59 fps
  • Crimson Desert (средние настройки, DLSS 4.0 Quality) – 63 fps/45 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (очень высокие настройки RT, DLAA) – 80 fps/65 fps
  • Red Dead Redemption 2 (средние настройки, качество текстур Ultra, GEO LOD макс., высокие настройки TAA) – 95 fps/69 fps
  • Cyberpunk 2077 (высокие настройки, средняя плотность толпы) – 75 fps/49 fps

В тестах ПК с Ryzen 5 5500 и RTX 2070 Super показал достаточно неплохие результаты, обеспечив высокие показатели fps в выбранных энтузиастом играх на средних и даже высоких настройках качества графической составляющей, что позволяет использовать данную сборку в качестве временного решения, чтобы переждать кризис на рынке.

#geforce rtx 2070 super #ryzen 5 5500
Источник: youtube.com
