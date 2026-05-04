Используемый производителем резистор имеет малый запас прочности.

Некоторые компании экономят на компонентах для удешевления конструкции своих видеокарт, в число которых, как выяснил эксперт Northwestrepair, судя по всему, входит и Gigabyte, инженеры которой решили оснастить ряд моделей RTX 5090 не слишком надёжной схемой питания с посредственным резистором, пишет издание VideoCardz.

По словам эксперта Northwestrepair, видеокарты GeForce RTX 5090 серий Aorus и Gaming производства Gigabyte оснащаются подтягивающим резистором, который со временем может привести к отказу цепи питания и невозможности запуска видеоадаптера, что создаст геймерам дополнительные трудности после окончания гарантийного срока.

Этот вывод был сделан в ходе ремонта одной из GeForce RTX 5090 от Gigabyte, которая отказалась запускаться в связи с отсутствием напряжения на основной линии NVVDD, хотя на других линиях питание присутствовало. Как выяснили эксперты, проблема заключалась в подтягивающем резисторе на 100 кОм, в связи с износом которого напряжение упало ниже порогового значения в 1 В, в результате чего корректный запуск схемы был невозможен.

Замена резистора позволила устранить неисправность и повысить напряжение до необходимого значения, составляющего 1,1 В. Как отметил эксперт, запас прочности используемого производителем резистора очень мал, поэтому с течением времени это привело к негативному эффекту.