Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Эксперт указал на возможные проблемы в работе Gigabyte RTX 5090 из-за одного небольшого резистора
Используемый производителем резистор имеет малый запас прочности.

Некоторые компании экономят на компонентах для удешевления конструкции своих видеокарт, в число которых, как выяснил эксперт Northwestrepair, судя по всему, входит и Gigabyte, инженеры которой решили оснастить ряд моделей RTX 5090 не слишком надёжной схемой питания с посредственным резистором, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz

По словам эксперта Northwestrepair, видеокарты GeForce RTX 5090 серий Aorus и Gaming производства Gigabyte оснащаются подтягивающим резистором, который со временем может привести к отказу цепи питания и невозможности запуска видеоадаптера, что создаст геймерам дополнительные трудности после окончания гарантийного срока.

Этот вывод был сделан в ходе ремонта одной из GeForce RTX 5090 от Gigabyte, которая отказалась запускаться в связи с отсутствием напряжения на основной линии NVVDD, хотя на других линиях питание присутствовало. Как выяснили эксперты, проблема заключалась в подтягивающем резисторе на 100 кОм, в связи с износом которого напряжение упало ниже порогового значения в 1 В, в результате чего корректный запуск схемы был невозможен.

Замена резистора позволила устранить неисправность и повысить напряжение до необходимого значения, составляющего 1,1 В. Как отметил эксперт, запас прочности используемого производителем резистора очень мал, поэтому с течением времени это привело к негативному эффекту.

#gigabyte #geforce rtx 5090
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые зафиксировали эффект «отрицательного времени» прохождения фотонов света через рубидий
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
Вышел трейлер боевика «Семь снайперов» с Тимом Ротом в роли злодея
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
Heroes of Might and Magic Olden Era всего за сутки полностью окупила расходы на разработку
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
NVIDIA прекращает выпуск старых модулей Jetson из‑за дефицита LPDDR4

Популярные статьи

Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter