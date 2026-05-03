Покупатель сэкономил несколько сотен долларов.

В связи с неблагоприятной ситуацией на рынке компьютерных комплектующих некоторые покупатели, рассчитывая сэкономить, следят за скидками в магазинах, и в ряде случаев это приносит свои плоды — в частности, участник платформы Reddit под ником Captain_Polar рассказал о своей удачной покупке.

Совсем недавно пользователь посетил местный магазин Walmart, где увидел процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X, предлагающиеся с большой скидкой — первая модель подешевела с 359 до 145 долларов США, тогда как цена второй снизилась со 185 до 75 долларов.

Удачливый покупатель приобрёл сразу три процессора, два из которых отдал своему брату и отцу. Пользователь отметил, что коробки CPU были в идеальном состоянии, а заводские пломбы не повреждены, из чего можно сделать вывод, что товар оказался новым.