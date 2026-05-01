Отчёт Samsung может указывать на усугубление кризиса на рынке памяти в 2027 году
В связи с этим выигрывают производители, но не потребители.

Заметный рост стоимости ряда устройств и компьютерных комплектующих, связанный с дефицитом чипов памяти из-за повышения спроса со стороны сектора ИИ, может не закончиться и в следующем году, что следует из отчёта, опубликованного южнокорейским производителем Samsung, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Business Wire

Сообщается, что в настоящее время спрос на DRAM и NAND превышает возможности Samsung, что приводит к дефициту чипов, а в 2027 году ситуация станет ещё хуже — производитель ожидает, что в следующем году спрос только увеличится, тогда как предложение будет оставаться недостаточным. В конечном итоге это должно привести к дальнейшему росту стоимости ряда комплектующих и мобильных устройств.

На фоне неблагоприятной ситуации на рынке с точки зрения потребителей подразделение Samsung, которое занимается выпуском чипов, отчиталось об увеличении прибыли на 4800 % в первом квартале текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года, отметив, что уже заключило контракты на весь объём производства на 2027 год.

Источник: notebookcheck.net
