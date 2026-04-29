Счастливчик купил ПК на Ryzen 7 9800X3D с RTX 5070 и 32 ГБ DDR5 в два раза дешевле его реальной цены
Пользователю улыбнулась удача.

В связи с неблагоприятной ситуацией на компьютерном рынке приобретение ПК по доступной цене стало непростой задачей, но некоторым пользователям улыбается удача — как сообщает издание Wccftech, участник платформы Reddit под ником omahrr приобрёл сборку в два раза дешевле её реальной цены.

Источник фото: omahrr/Reddit

Как пишет удачливый покупатель, совсем недавно в местном магазине Costco он обнаружил ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокартой GeForce RTX 5070, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем на 2 ТБ и системой жидкостного охлаждения всего за 1100 долларов США.

Источник фото: omahrr/Reddit

Пользователь поспешил приобрести сборку, которая с учётом налогов обошлась ему в 1175 долларов, после чего продал другу по той же цене. Как подсчитали журналисты издания, в настоящее время реальная стоимость сборки с указанными характеристиками составляет более 2000 долларов.

#ryzen 7 9800x3d
Источник: wccftech.com
