breaking-news
Тёмно-вишнёвый цвет может сменить оранжевый в качестве основного в линейке iPhone 18 Pro
Раскрыты предварительные цветовые версии iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складного iPhone.

Компания Apple работает над своей новой линейкой смартфонов iPhone 18, планируя представить iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и новый складной iPhone Ultra через несколько месяцев, а издание Macworld, опираясь на данные, полученные от источника, знакомого с цепочкой поставок, сообщает, в каких цветах могут дебютировать новинки.

Источник фото: Macworld/Foundry

Утверждается, что на смену фирменного оранжевого цветового оформления Cosmic Orange, которым выделялся iPhone 17 Pro, придёт тёмно-вишнёвый (Dark Cherry) цвет, выступающий в качестве основного для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Изданием он описывается как оттенок красного вина, а в классификации цветов Pantone имеет код Pantone 6076.

Также сообщается, что Apple работает ещё над двумя новыми цветовыми версиями для серии iPhone 18 Pro — светло-голубым (Light Blue, код Pantone 2121), похожим на туманно-голубой (Mist Blue) для базового iPhone 17, и тёмно-серым (Dark Gray, код Pantone 426C). Кроме того, рассматривается серебристый оттенок (Silver, код Pantone 427C), схожий с текущим поколением.

Источник фото: GSMArena/Macworld/Foundry

Издание отмечает, что указанные цветовые варианты находятся на этапе разработки, поэтому Apple может изменить их, а с учётом того, что компания не всегда предлагает четыре версии цвета, есть вероятность исключение одного из оттенков.

Что касается складного iPhone, то новинка, как сообщается, будет выпускаться в более нейтральных цветах, включая классический серебристо-белый и тёмно-синий.

#iphone 18 pro
Источник: macworld.com
