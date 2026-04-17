Недавно дебютировавшая игра Pragmata продолжает привлекать внимание геймеров и экспертов, которые проводят тесты на различных устройствах — в частности, YouTube-канал Karan Benchmarks опубликовал видеоролик, демонстрирующий результаты тестирования целого ряда бюджетных видеокарт разных поколений, включая GeForce RTX 3050, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 4060, RTX 5050 и GTX 1650.

Тестовый ПК, снабжённый процессором Intel Core i5-13600K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, в Pragmata со средним качеством текстур, высоким качеством теней, низким качеством волос и остальными настройками в максимальном положении показал следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

1080p, Native TAA: RTX 3050 – 53 fps/44 fps, RTX 3060 – 75 fps/62 fps, RTX 3060 Ti – 87 fps/72 fps, RTX 4060 – 84 fps/65 fps, RTX 5050 – 84 fps/69 fps

1080p, DLSS 4 Quality: RTX 3050 – 63 fps/51 fps, RTX 3060 – 85 fps/71 fps, RTX 3060 Ti – 99 fps/79 fps, RTX 4060 – 97 fps/76 fps, RTX 5050 – 97 fps/73 fps

1440p, Native TAA: RTX 3060 – 50 fps/43 fps, RTX 3060 Ti – 62 fps/50 fps, RTX 4060 – 55 fps/45 fps, RTX 5050 – 56 fps/47 fps

1440p, DLSS 4 Balanced: RTX 3060 – 66 fps/58 fps, RTX 3060 Ti – 76 fps/57 fps, RTX 4060 – 73 fps/52 fps, RTX 5050 – 75 fps/56 fps

4K, DLSS Performance: RTX 3060 – 43 fps/36 fps, RTX 3060 Ti – 52 fps/39 fps, RTX 4060 – 47 fps/35 fps, RTX 5050 – 47 fps/36 fps

Видеокарта GeForce GTX 1650 была протестирована с самыми низкими настройками и достигла следующих показателей средней частоты кадров/1% low:

1080p, Native TAA – 43 fps/34 fps

1080p, FSR 3 Quality – 51 fps/43 fps

1080p, FRS 3 Quality, FSR FG 2x – 78 fps/65 fps

Результаты тестов показывают, что Pragmata имеет неплохую оптимизацию, что позволяет обеспечивать играбельный fps в 1080p даже на GeForce GTX 1650, а использование технологий масштабирования DLSS и FSR заметно повышает частоту кадров для более плавного игрового процесса.