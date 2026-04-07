Компания Xiaomi работает над новой высокопроизводительной моделью серии Redmi K90, которая дополнит уже представленные на рынке Redmi K90 и Redmi K90 Pro Max. Как сообщает издание NotebookCheck, президент компании Лу Вэйбин раскрыл некоторые подробности о предстоящей новинке.

Смартфон Redmi K90 Max позиционируется производителем в качестве флагманской игровой модели с активной системой охлаждения — как утверждает Xiaomi, благодаря встроенному 18,1-мм вентилятору с вертикальным воздухозаборником, обеспечивающим в 1,3 раза больший воздушный поток по сравнению с другими смартфонами, СО новинки обеспечит снижение температуры на 10°C в течение 100 секунд во время игрового процесса.

Кроме того, новая модель получит экран с частотой обновления 165 Гц и дополнительный чип. Игровая направленность новинки будет выражена в наличии у смартфона боковых кнопок, оптимизированного сенсорного управления и ряда других возможностей. Запуск Redmi K90 Max в Китае ожидается в апреле текущего года.