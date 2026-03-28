Пользователь считает, что это мог быть выставочный образец.

Случаи, когда покупатели получали в посылках больше экземпляров товара, чем изначально заказывали, иногда встречаются в сети Интернет, но история от участника платформы Reddit под ником KevinFlantier немного отличается от них. По словам пользователя, он заказал недорогой корпус на французской площадке Amazon.

Источник фото: KevinFlantier/Reddit

К его удивлению, в полученной посылке он обнаружил не только корпус, а целый ПК в сборе. Характеристики сборки не слишком выдающиеся, включая процессор AMD PRO A10-9700E, матплату MSI на базе чипсета A320, 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-2133, HDD объёмом 1 ТБ и простенький блок питания мощностью 500 Вт, но всё же это больше, чем просто корпус.

Покупатель сообщает, что ПК выглядит совершенно новым и был поставлен с предустановленной Windows 10, предполагая, что это мог быть выставочный образец, который по ошибке был отправлен ему в качестве обычного корпуса.

