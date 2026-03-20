К счастью, их удалось найти и вернуть товар.

Заметный рост стоимости ряда компьютерных комплектующих заставляет злоумышленников всё чаще обращать внимание на эту категорию товара — в частности, очередная кража была совершена в Индии, где двое мужчин похитили несколько сотен модулей оперативной памяти и твердотельных накопителей, пишет издание NDTV.

Сообщается, что владелец одного из магазинов в Индии обратился в правоохранительные органы, пожаловавшись на крупную кражу — злоумышленники похитили 444 модуля оперативной памяти DDR4, 279 твердотельных накопителей и 240 000 рупий. Общая сумма похищенного составила около 8 млн рупий (86 000 долларов США).

Видеозапись, предоставленная владельцем магазина, показала, что воров было двое. Они прятали свои лица, поэтому для установления их личностей пришлось потрудиться, но в конечном итоге одного из злоумышленников удалось найти, после чего он сознался в содеянном, указав на второго участника, которым оказался его отец.

К счастью, весь украденный товар оказался нетронутым, поэтому владельцу магазина вернули все модули ОЗУ и SSD.

