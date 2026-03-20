Судя по всему, продавец допустил ошибку.

Покупателям, приобретающим товары в сети Интернет, иногда везёт получить в посылке большее количество единиц товара, чем было изначально заказано — именно так произошло и с участником платформы Reddit под ником ShionOhri.

Как сообщает пользователь, в японском отделении Amazon он приобрёл эксклюзивную версию корпуса H5 Flow, заплатив только за один экземпляр товара, но после получения посылки он понял, что она имеет больший вес и размеры. Обнаружив две коробки после распаковки покупатель подумал, что производитель упаковал некоторые компоненты корпуса отдельно, но, открыв их, счастливчик понял, что ему прислали два корпуса вместо одного.

Источник фото: ShionOhri/Reddit

На опубликованном фото видно, что удачливый покупатель заказал специальную версию корпуса NZXT H5 Flow, посвящённую пятнадцатилетию серии NieR. Ранее производитель указывал, что стоимость одного такого экземпляра составляет 180 долларов США.