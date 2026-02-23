Сайт Конференция
breaking-news
Житель Великобритании слетал в США ради экономии нескольких тысяч долларов на покупке HDD
Цена на HDD в магазинах США и Великобритании значительно отличаются.

Постоянно растущие цены на компьютерные комплектующие заставляют некоторых покупателей изобретать достаточно изощрённые методы, чтобы сэкономить — в частности, участник платформы Reddit под ником gtechuk рассказал свою историю, которая потребовала путешествия в другую страну, пишет издание Tom's Hardware.

Как сообщает пользователь, сравнив цены жёстких дисков объёмом 28 ТБ в магазинах Великобритании и США, было принято решение заказать HDD у американских ритейлеров. Выбор пал на Best Buy и B&H Photo, в которых удалось оплатить по пять HDD. После подтверждения заказа и оплаты дело осталось за малым — слетать за ними в Нью-Йорк.

Источник фото: gtechuk/Reddit

Впрочем, с этим проблем у gtechuk не возникло, и он успешно получил свои диски, проверив их при помощи целого ряда приложений, которые не выявили какого-либо подвоха. Журналисты издания отмечают, что находчивый покупатель сэкономил как минимум 2000 долларов США даже с учётом стоимости авиаперелёта и проживания в отеле. При этом пользователь сообщал, что для бронирования билетов и номера он использовал баллы, так что экономия, судя по всему, была ещё больше.

В настоящее время цена Seagate IronWolf Pro объёмом 28 ТБ на Amazon в США составляет 610 долларов за штуку, тогда как в Великобритании аналогичная модель стоит 980 долларов, то есть экономия на десяти дисках велика. При этом остаётся загадкой, почему покупатель решил не пользоваться услугами сервисов международной доставки.

#hdd
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

Брежнев
10:33
Брехня. Хоть сейчас бери на али по 11 тыс с частотой 5600 МГц одна планка на 16 гигов. Если ещё и погонится до 6000 МГц, так вообще прекрасно
Китайские модули DDR5 продаются по цене на уровне подорожавших мировых аналогов
Эдуард Кузнецов
10:30
Отголоски остатков здравомыслия, подчёркивающие общую неадекватность в подходе компании к настольному сегменту процессорного рынка..
Процессоры Intel Core 200E линейки Bartlett Lake-S получат до 12 P-ядер и частоту 5,9 ГГц
Олег Ширяев
09:51
Поддержка этой опции начала появляться на устройствах европейских пользователей
Google сделала доступной запись звонков в приложении «Телефон» на аппаратах Pixel по всему миру
Remarc
09:49
надо себя чем-нить интересным занять вот люди и придумывают такое)
Энтузиаст протестировал ПК на Core 2 Quad Q6600 с RX 6700 XT и 8 ГБ DDR3 в популярных играх
Remarc
09:48
кто бы говорил
Энтузиаст протестировал ПК на Core 2 Quad Q6600 с RX 6700 XT и 8 ГБ DDR3 в популярных играх
Remarc
09:38
его щас не проходят
Popular Mechanics: Учёные планируют окружить ледник Судного дня стеной
Виталий Крюков
09:37
Жильцов за нежелание вступать в эти чаты тоже будут штрафовать?... Ну-ну, пусть попробуют...
В Госдуме предупредили о штрафах для УК и ТСЖ за отсутствие чата в MAX
Roditch
09:37
В Орде было 14 улусов. Какая именно знать имеется ввиду?
Генетики нашли ДНК знати Золотой Орды в Улитауской области Казахстана
~Valera~
09:15
Тем же кому нужен айфунь, страшное подобие телефона!)
Tesla анонсировала новую бюджетную версию Cybertruck за $60 000
rackshazz
08:48
Вместо Core Ultra. И еще 16ядерной модели не хватает
В семействе Bartlett Lake-S для сокета LGA 1700 шесть 10- и 12-ядерных процессоров только с P-ядрами
