Цена на HDD в магазинах США и Великобритании значительно отличаются.

Постоянно растущие цены на компьютерные комплектующие заставляют некоторых покупателей изобретать достаточно изощрённые методы, чтобы сэкономить — в частности, участник платформы Reddit под ником gtechuk рассказал свою историю, которая потребовала путешествия в другую страну, пишет издание Tom's Hardware.

Как сообщает пользователь, сравнив цены жёстких дисков объёмом 28 ТБ в магазинах Великобритании и США, было принято решение заказать HDD у американских ритейлеров. Выбор пал на Best Buy и B&H Photo, в которых удалось оплатить по пять HDD. После подтверждения заказа и оплаты дело осталось за малым — слетать за ними в Нью-Йорк.

Источник фото: gtechuk/Reddit

Впрочем, с этим проблем у gtechuk не возникло, и он успешно получил свои диски, проверив их при помощи целого ряда приложений, которые не выявили какого-либо подвоха. Журналисты издания отмечают, что находчивый покупатель сэкономил как минимум 2000 долларов США даже с учётом стоимости авиаперелёта и проживания в отеле. При этом пользователь сообщал, что для бронирования билетов и номера он использовал баллы, так что экономия, судя по всему, была ещё больше.

В настоящее время цена Seagate IronWolf Pro объёмом 28 ТБ на Amazon в США составляет 610 долларов за штуку, тогда как в Великобритании аналогичная модель стоит 980 долларов, то есть экономия на десяти дисках велика. При этом остаётся загадкой, почему покупатель решил не пользоваться услугами сервисов международной доставки.

