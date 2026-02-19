Сайт Конференция
breaking-news
Несколько обладателей Samsung Galaxy Z TriFold сообщили о случаях поломки складного экрана
Производитель вернул деньги ряду пострадавших.

Смартфон Galaxy Z TriFold стал первым смартфоном с тройным складыванием в ассортименте Samsung, поэтому неудивительно, что у некоторых обладателей новинки возникли проблемы в процессе его использования. Как пишет издание NotebookCheck, участник платформы Reddit под ником Odd-Drawer6410 опубликовал видео, в котором продемонстрировал проблемы с внутренним экраном Galaxy Z TriFold.

Пострадавший владелец смартфона отмечает, что неполадки начались примерно через месяц после начала использования смартфона — сначала дисплей стал мигать зелёным, а затем перестал что-либо отображать. Перезагрузка помогает лишь частично, так как спустя некоторое время проблема снова даёт о себе знать. Кроме того, при попытке сделать скриншот экрана в разложенном состоянии вместо родного разрешения 2160x1548 изображение создаётся в формате 1920x1080 точек.

Может быть интересно

Источник фото: NotebookCheck/ThoughtIll3676/Reddit

Ещё один владелец Galaxy Z TriFold сообщает, что дисплей его смартфона в развёрнутом состоянии сначала начал регистрировать ложные касания, затем перестал реагировать, после чего и вовсе стал демонстрировать белое изображение. По мнению пользователя, причиной неполадки является образовавшийся под экраном воздушный пузырь.

Отмечается, что таких случаев пока очень мало, и Samsung уже возвратила деньги нескольким пострадавшим, не предложив замену, что может указывать на отсутствие запасов данной модели на складах производителя.

#samsung galaxy z trifold
Источник: notebookcheck.net
Сейчас обсуждают

Андрей Усачёв
12:42
Он был близок к успеху !)))
Незадачливый сотрудник решил уничтожить данные на SSD при помощи дрели и потерпел неудачу
serascer
12:31
Так-так, где там наши борцуны за свободу? ))) Ой как неудобно, оказывается Россия вовсе не полицейское государство и кровавый Мордор )))
Reuters: США создадут онлайн-портал для обхода блокировок в странах Европы
lighteon
12:18
-> 2006 год - это Pentium D?.. Хм. Ну для Pentium 4/D лучшим решением будет не Win7, а XP X64... ИМХО, WDDM не особо любит Netburst (для игр) -> С FF невозможно, в смысле? Для совсем устаревших систем...
Поддержка Firefox 115 ESR для Windows 7, 8 и 8.1 полностью прекратится до конца февраля
Валерий Чернов
12:13
Да, атаки бывают сложными, но банк доказал, что инфраструктура выдерживает и не даёт сбоев.
В Сбере рассказали об отражении очень сложной хакерской атаки
Dentarg
12:11
Тоже слышал отзывы арендодателей, что там в тяжёлые игры не играют. Среди самых популярных - пубг, кс, дота. Но нафига? Во-первых, они и так работают на любой рухляди, во-вторых, киберспорт с доп. лаг...
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
Za9c
12:08
Из недавних новостей от росстата, что россияне начали тратить на еду почти 40% своих денег. Такой статистики не было как раз с 90х. Прогресс? Помню эти времена, был слом режима, но общие настроения св...
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
kilobait3
12:06
Твой аналогичный.
Индия планирует привлечь $200 млрд для развития ИИ-инфраструктуры
Dentarg
12:04
Пробовал эту штуку когда пытался в Киберпанк и Хоризон. Задумка прикольное, но мыло мыльное когда камеру вертишь. Даже при пинге в единицы мс. Ковыряния с сохранениями, лицензиями и прочий геморрой - ...
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
Алексей Кулаков
12:02
У меня компьютер на железе 2006 года. По своей мощности он меня вполне устраивает. На нём стоит Win7 x64. Денег на покупку нового у меня нет в принципе. Кроме пары старых версий браузеров, установлены...
Поддержка Firefox 115 ESR для Windows 7, 8 и 8.1 полностью прекратится до конца февраля
Dentarg
11:58
Спасибо, обширный обзор. Знаю Suunto как чуть ли не монополиста в подводных компьютерах. Оказывается и такие безделушки есть. Это примерно как холодильник Liebherr или кроссовки Caterpillar)
Обзор доступных спортивных часов Suunto Run
