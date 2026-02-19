Производитель вернул деньги ряду пострадавших.

Смартфон Galaxy Z TriFold стал первым смартфоном с тройным складыванием в ассортименте Samsung, поэтому неудивительно, что у некоторых обладателей новинки возникли проблемы в процессе его использования. Как пишет издание NotebookCheck, участник платформы Reddit под ником Odd-Drawer6410 опубликовал видео, в котором продемонстрировал проблемы с внутренним экраном Galaxy Z TriFold.

Пострадавший владелец смартфона отмечает, что неполадки начались примерно через месяц после начала использования смартфона — сначала дисплей стал мигать зелёным, а затем перестал что-либо отображать. Перезагрузка помогает лишь частично, так как спустя некоторое время проблема снова даёт о себе знать. Кроме того, при попытке сделать скриншот экрана в разложенном состоянии вместо родного разрешения 2160x1548 изображение создаётся в формате 1920x1080 точек.

Ещё один владелец Galaxy Z TriFold сообщает, что дисплей его смартфона в развёрнутом состоянии сначала начал регистрировать ложные касания, затем перестал реагировать, после чего и вовсе стал демонстрировать белое изображение. По мнению пользователя, причиной неполадки является образовавшийся под экраном воздушный пузырь.

Отмечается, что таких случаев пока очень мало, и Samsung уже возвратила деньги нескольким пострадавшим, не предложив замену, что может указывать на отсутствие запасов данной модели на складах производителя.