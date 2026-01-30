Сайт Конференция
breaking-news
Xiaomi 17T может получить чипсет Dimensity 9500s и более ёмкую батарею на фоне предшественника
При этом набор камер сохранится прежним.

Компания Xiaomi работает над своим новым смартфоном Xiaomi 17T, данными о характеристиках которого поделился информатор PaperKing13, пишет издание NotebookCheck.

Xiaomi 15T. Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Сообщается, что смартфон Xiaomi 17T будет основан на чипсете MediaTek Dimensity 9500s и получит аккумуляторную батарею ёмкостью 6500 мА·ч, что на 1000 мА·ч больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, Xiaomi 15T.

При этом новинка сохранит поддержку 67-Вт зарядки и тот же набор камер с аналогичными предшественнику датчиками — OmniVision OV50E для основной, OmniVision OV13B для сверхширокоугольной, Samsung ISOCELL JN5 для телеобъектива и Samsung ISOCELL S5KKDS для фронтальной.

#xiaomi 17t
Источник: notebookcheck.net
