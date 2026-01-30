Доступны и более дешёвые варианты.

Представленная в рамках CES 2025 игровая сборка Alienware Area-51, оснащаемая рядом моделей процессоров AMD Ryzen 9000X3D и видеокарт Nvidia GeForce RTX 50, появилась в продаже, пишет издание NotebookCheck.

Базовая версия игрового ПК Alienware Area-51, поставляемая с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, видеоадаптером GeForce RTX 5080, 32 ГБ ОЗУ DDR5 и твердотельным накопителем ёмкостью 1 ТБ, оценена в 3850 долларов США, тогда как топовая конфигурация с Ryzen 9 9950X3D, GeForce RTX 5090, 64 ГБ ОЗУ DDR5 и SSD объёмом 8 ТБ предлагается за 7600 долларов США.

Комплектующие размещаются в просторном корпусе, размеры которого составляют 55.9x61x22.9 см, что позволяет организовать эффективный отвод излишков тепла от компонентов системы. По словам производителя, система охлаждения игрового ПК характеризуется на 25 % большим воздушным потоком и снижением уровня шума на 45 % по сравнению с моделью предшествующего поколения.

Источник фото: NotebookCheck/Dell

Кроме того, корпус снабжён регулируемой RGB-подсветкой и съёмными пылевыми фильтрами, а материнская плата формата ATX имеет два порта USB Type-C и поддерживает USB 4. Отмечается, что цены указаны с учётом скидок от производителя.

