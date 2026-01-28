Ранее эта функция упоминалась в отношении Galaxy S26 Ultra.

Южнокорейский производитель Samsung подтвердил более ранние слухи, указывающие на наличие у предстоящего Galaxy S26 Ultra новой функции, обеспечивающей защиту конфиденциальных данных от посторонних глаз, пишет издание GSMArena.

Может быть интересно

Сообщается, что в официальном пресс-релизе Samsung говорит о новом уровне конфиденциальности, который не позволит другим людям, находящимся рядом с владельцем смартфона, подглядывать за действиями, отображаемыми на экране устройства. Компания заявляет, что обладатель смартфона сможет вводить пароль или следить за сообщениями, находясь в общественных местах, без боязни утечки конфиденциальной информации.

Источник фото: GSMArena

Отмечается, что новая функция конфиденциальности, доступная для будущих смартфонов, позволит скрывать от посторонних глаз только определённые приложения или части интерфейса, с которыми взаимодействует пользователь, что является более удобным и настраиваемым решением по сравнению с уже существующими.

В предыдущих утечках говорилось, что новая защитная функция встроена непосредственно в дисплей смартфона, а на её разработку и тестирование ушло более пяти лет.