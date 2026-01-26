Один из участников платформы Reddit опубликовал детали своего проекта, согласно которому была создана портативная игровая приставка PlayStation 4, пишет издание NotebookCheck.
Как сообщает энтузиаст под ником wewillmakeitnow, в качестве основы он использовал материнскую плату Sony PlayStation 4 Slim, которая была разрезана и модифицирована с целью уменьшения её размеров и улучшения тепловых характеристик благодаря ряду оптимизаций, в том числе исключению некоторых компонентов. В качестве дисплея была выбрана 7-дюймовая OLED-панель с разрешением Ful HD, а корпус изготавливался по индивидуальному заказу, обладая компактными размерами и специальной конструкцией для более эффективного отвода излишков тепла.
Питанием устройство обеспечивает блок аккумуляторных батарей общей ёмкостью 130 Вт·ч, который поддерживает игровой процесс до 3 часов в автономном режиме при условии низкой или средней нагрузки, тогда как высоконагруженные задачи снижают время работы до 1,3-1,5 часа. Портативная игровая консоль может быть подключена к внешнему монитору через порт HDMI. Также имеется несколько разъёмов USB для подключения периферийных устройств, в том числе внешних накопителей.
Источник фото: wewillmakeitnow/Reddit
Моддер отмечает, что создал портативную PlayStation 4 ради интереса и не планирует превращать проект в коммерческий, но с радостью учтёт отзывы пользователей.