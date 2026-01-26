Устройство имеет батарею ёмкостью 130 Вт·ч.

Один из участников платформы Reddit опубликовал детали своего проекта, согласно которому была создана портативная игровая приставка PlayStation 4, пишет издание NotebookCheck.

Как сообщает энтузиаст под ником wewillmakeitnow, в качестве основы он использовал материнскую плату Sony PlayStation 4 Slim, которая была разрезана и модифицирована с целью уменьшения её размеров и улучшения тепловых характеристик благодаря ряду оптимизаций, в том числе исключению некоторых компонентов. В качестве дисплея была выбрана 7-дюймовая OLED-панель с разрешением Ful HD, а корпус изготавливался по индивидуальному заказу, обладая компактными размерами и специальной конструкцией для более эффективного отвода излишков тепла.

Питанием устройство обеспечивает блок аккумуляторных батарей общей ёмкостью 130 Вт·ч, который поддерживает игровой процесс до 3 часов в автономном режиме при условии низкой или средней нагрузки, тогда как высоконагруженные задачи снижают время работы до 1,3-1,5 часа. Портативная игровая консоль может быть подключена к внешнему монитору через порт HDMI. Также имеется несколько разъёмов USB для подключения периферийных устройств, в том числе внешних накопителей.

Источник фото: wewillmakeitnow/Reddit

Моддер отмечает, что создал портативную PlayStation 4 ради интереса и не планирует превращать проект в коммерческий, но с радостью учтёт отзывы пользователей.