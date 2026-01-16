Случаи произошли с владельцами RTX 5070 Ti и RTX 5080.

Целый ряд производителей размещает наклейки об аннулировании гарантии при их снятии или стикеры с серийными номерами на определённых частях своих устройств, и иногда это доставляет определённые неудобства владельцам, а в некоторых случаях даже нарушает работоспособность устройств, что недавно и произошло в двух случаях, пишет издание VideoCardz.

В частности, участник платформы Reddit под ником R009k сообщил, что после установки новой видеокарты GeForce RTX 5070 Ti производства PNY в свой ПК он столкнулся с проблемами — система постоянно зависала и вылетала, а HWiNFO сигнализировал об ошибках PCIe. В попытке заново подключить видеокарту пользователь нашёл причину своих проблем — как оказалось, наклейка частично заблокировала разъём PCIe и нарушила работоспособность видеоадаптера.

Источник фото: Reddit/R009k

Ещё один владелец видеокарты от PNY в комментариях сообщил об аналогичной проблеме — на его GeForce RTX 5080 был наклеен похожий стикер, причём примерно в том же месте, что и в предыдущем случае. К счастью, пользователь обнаружил это до установки видеоадаптера в ПК.

Источник фото: Reddit/geraam

Издание отмечает, что производители обычно тестируют видеокарты на предмет наличия проблем с перегревом и питанием, но по неизвестным причинам процесс тестов отдельных экземпляров мог быть проведен некорректно, или же для выявления неполадки требовалось больше времени по сравнению с тем промежутком, что был отведён для внутренних проверок производителем.

В подобных случаях рекомендуется задокументировать неправильное расположение стикера, а затем связаться с продавцом или производителем, которые подскажут дальнейшие действия.

