Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
Случаи произошли с владельцами RTX 5070 Ti и RTX 5080.

Целый ряд производителей размещает наклейки об аннулировании гарантии при их снятии или стикеры с серийными номерами на определённых частях своих устройств, и иногда это доставляет определённые неудобства владельцам, а в некоторых случаях даже нарушает работоспособность устройств, что недавно и произошло в двух случаях, пишет издание VideoCardz.

В частности, участник платформы Reddit под ником R009k сообщил, что после установки новой видеокарты GeForce RTX 5070 Ti производства PNY в свой ПК он столкнулся с проблемами — система постоянно зависала и вылетала, а HWiNFO сигнализировал об ошибках PCIe. В попытке заново подключить видеокарту пользователь нашёл причину своих проблем — как оказалось, наклейка частично заблокировала разъём PCIe и нарушила работоспособность видеоадаптера.

Источник фото: Reddit/R009k

Ещё один владелец видеокарты от PNY в комментариях сообщил об аналогичной проблеме — на его GeForce RTX 5080 был наклеен похожий стикер, причём примерно в том же месте, что и в предыдущем случае. К счастью, пользователь обнаружил это до установки видеоадаптера в ПК.

Источник фото: Reddit/geraam

Издание отмечает, что производители обычно тестируют видеокарты на предмет наличия проблем с перегревом и питанием, но по неизвестным причинам процесс тестов отдельных экземпляров мог быть проведен некорректно, или же для выявления неполадки требовалось больше времени по сравнению с тем промежутком, что был отведён для внутренних проверок производителем.

В подобных случаях рекомендуется задокументировать неправильное расположение стикера, а затем связаться с продавцом или производителем, которые подскажут дальнейшие действия.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#pny
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
5
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
4
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
2
Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
3
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
+
В США провели первую демонстрацию нанесения ударов с помощью автономного роя FPV-дронов
+
В США провели испытания ротационного детонационного прямоточного двигателя для гиперзвуковых ракет
+
В России создано КБ для разработки отечественных малооборотных судовых двигателей
+
Вторая газовая турбина ГТЭ-170.1 готовится к отправке на Артёмовскую ТЭЦ-2
+
RUSI: к 2030 году ВВС Китая будут располагать парком из 1000 истребителей пятого поколения J-20
1
Армии США и Литвы в ходе учений отработали нанесение ударов HIMARS по территории Беларуси
1
РИА Новости: Объявление о продаже аэропорта «Домодедово» появилось на площадке «Авито»
+
Моддер припаял к RTX 5090 дополнительный 16-контактный разъём и добился TDP более 1500 Вт
2
ASUS прекращает производить гарантийное обслуживание по международной программе в России и Беларуси
2
Владелец GOG назвал Windows некачественным продуктом
4
На фоне дефицита памяти в Китае набирают популярность материнские платы с поддержкой DDR3
+
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
1
У компании украли модули DDR5 и не тронули другое оборудование
2
Минобороны Германии проводит анкетирование молодёжи для прохождения добровольной службы
2
Армия США получит новые конвертопланы MV-75 в этом году
+

Популярные статьи

Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
19
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
28
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
4
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
5
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
+

Сейчас обсуждают

lighteon
22:19
https://habr.com/ru/news/985166/ Походу пора массово переходить на AFOX (:
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
22:18
Где гарантия до какого числа покажи на мать и процессор. или ты выходит трепло.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Обоссал Тульского Машку-Полотера и день удался
22:17
То есть ты вообще дебил да.Я тебе четко сказал что на мать 3 года .в этом году закончится на проц давно закончилась .ты реальнор когда обосрался жидко не пиши уже.весь сайт просто тебя попускает.Что Н...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Обоссал Тульского Машку-Полотера и день удался
22:13
Щеканец.ты еще расскажи что у тебя 10 лет на мать гарантия.ну врать то ты умеешь.какой ты опущенный.и как ты всрался с своим керогазом.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
22:11
О а причем гарантия уже. а зачем сказал что она у тебя есть когда, на мать b550 и процессор 5600. Причем постоянно ловлю тебя на лжи и не первый раз.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Обоссал Тульского Машку-Полотера и день удался
22:10
Причем тут вообще дебил гарантия -3 года на мть год на проц ты скажи уж ты жидко под себя сделал тебя 6 ядерный амд поимел .твоего керогаза
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
22:09
на мать b550 и процессор 5600 гарантию в студию. ты сказал есть гарантию в студию. а то как тебе верить.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
IRanPast
22:09
В октябре на материнку получил гарантию три года. В декабре уже Асус послал куда подальше
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
22:07
на мать b550 и процессор 5600 гарантию в студию. как был врун таким и остался я могу предоставить гарантию на свой процессор и мать если что.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Обоссал Тульского Машку-Полотера и день удался
22:06
Так ты именно и перевел когда ты всрался с кончем интела на намного выше частоте и по процу и памяти .Что непрашка не вышла похвальбушка да.ты дно
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter