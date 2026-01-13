Процесс её происхождения расходится с существующими теориями

Загадочная ударная волна, обнаруженная вокруг белого карлика, вызвала удивление у астрономов, которые до сих пор не могут полностью объяснить её происхождение, так как это противоречит существующим теориям, пишет издание Space.com.

Белый карлик, обозначаемый как RXJ0528+2838 и входящий в состав двойной системы, отбирает вещество у своей звезды-компаньона, но не имеет диска, который обычно образуется вокруг звезды в ходе данного процесса, что нарушает привычную теорию, поэтому наличие ударной волны, вызывает ряд вопросов.

Первоначальные изображения данной двойной системы были получены при помощи телескопа Исаака Ньютона, расположенного в Испании, после чего были выявлены аномалии, которые заставили астрономов продолжить наблюдения, используя инструмент MUSE в составе Очень большого телескопа, при помощи которого была составлена детальная карта ударной волны и проанализирован её состав.

Ударная волна вокруг RXJ0528+2838. Источник фото: Space.com/ESO/K. Iłkiewicz/S. Scaringi

В ходе исследований было выявлено, что размер и форма ударной волны указывают на отток вещества от белого карлика в течение как минимум тысячи лет, но сам этот процесс пока объяснить не удаётся в связи с отсутствием диска вокруг звезды. Частично это может быть объяснено действием мощного магнитного поля, направляющего вещество от звезды-компаньона к белому карлику, что и вызывает мощные выбросы, не давая возможности диску сформироваться, но даже в таком случае ударная волна могла сохраниться только в течение 100 лет.

Предполагается, что в системе существует дополнительный источник, питающий данный процесс, но подтверждения этому пока найдено не было. Учёные отмечают, что данное открытие ставит под сомнение стандартную картину движения и взаимодействия материи в подобных двойных системах.