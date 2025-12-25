Чат-бот сможет ненавязчиво продвигать спонсорские продукты.

Несколько недель назад в сети появилась информация от том, что разработчик чат-бота ChatGPT, OpenAI, рассматривает возможность встраивания рекламы в свой продукт, а сейчас издание The Information раскрывает дополнительные подробности о возможных планах компании, пишет сайт ITHome.

Источник фото: Pixabay

Сообщается, что сотрудники OpenAI обсуждают возможность корректировки ИИ-моделей, чтобы ChatGPT смог эффективно встраивать рекламу в ответы пользователям, а также ненавязчиво продвигать спонсорские продукты и услуги. Кроме того, один из вариантов предполагает размещение рекламных вставок в боковой панели рядом с основным ответом. При этом пользователя уведомят, что результаты содержат рекламные материалы.

Особый упор, как утверждается, эксперты OpenAI делают на методах встраивания рекламного контента, чтобы пользователь не ухудшил своё отношением к продуктам компании — для этого разрабатываются способы, предусматривающие «незаметное» встраивание рекламы в процессе разговора.

В качестве примера приводится беседа с ChatGPT о примечательных местах Барселоны, когда чат-бот «между делом» может предложить пользователю рекламные ссылки компаний, предлагающих экскурсии.

Отмечается, что ChatGPT обладает расширенными рекламными возможностями, так как в процессе разговора с пользователями может собирать немало информации об их интересах и предпочтениях.