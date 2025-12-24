Пользователю улыбнулась удача.

В связи с кризисом на рынке памяти цены на целый ряд компьютерных комплектующих устремились вверх, но удачливые пользователи до сих пор находят предложения по весьма заманчивым ценам — в частности, участник платформы Reddit из Великобритании рассказал о своей удачной покупке топового игрового ПК, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Reddit/la_mano_la_guitarra

По словам пользователя la_mano_la_guitarra, в местном магазине Costco он обнаружил компьютер, цена которого со скидкой составляла 1800 фунтов стерлингов (2430 долларов США). Сборка включала в себя игровой процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, флагманскую видеокарту GeForce RTX 5090, 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель объёмом 2 ТБ.

Как выяснили журналисты издания, на сайте сборщика ПК подобная система оценивается в 4225 фунтов стерлингов (5700 долларов США), а если собирать самостоятельно, то это обойдётся примерно в 4800 долларов США. Удачливый покупатель отмечает, что очень доволен выгодным приобретением, тем более что ПК поставляется с двухлетней гарантией.