Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Глава Maingear заявляет о беспрецедентной ситуации на рынке памяти и прогнозирует многолетний кризис
Компании приходится искать пути решения возникших проблем

Кризис на рынке памяти застал некоторых пользователей врасплох, поэтому производители стараются найти пути выхода из возникшей ситуации — в частности, компания Maingear, занимающаяся сборкой ПК, предложила дополнительную опцию для своих клиентов, а также озвучила своё собственное видение проблемы, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/Maingear

Как заявляет глава Maingear Уоллес Сантос, за всю свою двадцатилетнюю деятельность в сфере сборки ПК он никогда не сталкивался с подобной ситуацией на рынке, включая разнообразные стихийные бедствия на Тайване, COVID-19 и дефицит SSD, так как всегда можно было найти решение проблемы, но сейчас картина иная. По словам генерального директора компании, всё указывает на то, что кризис на рынке памяти продлится ещё как минимум два года, так как для наращивания объёмов выпуска памяти производителям понадобится не менее полутора лет. 

Он отмечает, что Maingear пыталась подготовиться, но проблема оказалась серьёзнее, чем предполагалось, поэтому компании приходится искать поставщиков оперативной памяти по всему миру, сталкиваясь с повышением стоимости и ограниченными запасами. Уоллес Сантос отмечает, что затраты на комплекты ОЗУ объёмом 32 ГБ увеличились на 394%, а на наборы ёмкостью 64 ГБ — на 344%. В связи с неблагоприятной ситуацией Maingear объявила о запуске программы BYO RAM Builds, в рамках которой её клиенты могут предоставить собственные модули памяти для установки в ПК, что может позволить пользователям сэкономить.

#maingear
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
12
Пользователь отправил по гарантии комплект DDR5 за $1000 и получил декоративный набор за $35 взамен
1
Великобритания выведет из эксплуатации БМП Warrior, несмотря на проблемы с введением в строй Ajax
+
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
8
ОАК расширяет производственные мощности по выпуску истребителей пятого поколения Су-57
+
В Польше закрыли последнее генконсульство РФ
+
AMD Ryzen 5 7500X3D сравнили в играх с Intel Core i5-14600K и Ryzen 7 7800X3D
+
«КамАЗ» готовится к падению продаж на 20% по итогам 2025 года на фоне общего кризиса рынка
+
В США построят новые линкоры в честь Дональда Трампа
1
Первый в мире противодроновый костюм был создан в России
1
Владелец криптовалюты лишился 50 млн долларов из-за атаки с подменой адреса
2
BiWin анонсировала комплект DDR5-6000 объёмом 192 ГБ и серию скоростных PCIe Gen 5 SSD
+
SilverStone не отказывается от идеи выпуска корпуса в стиле 90-х, но с современной компоновкой
+
Названы худшие и лучшие браузеры с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей
4
Ботнет Aisuru в ноябре 2025 года обрушил на Россию рекордные DDoS-атаки до 2.26 Тбит/с
+
В России утвердили концепцию о развитии грузовых и пассажирских дирижаблей на период до 2035 года
+
В США прекращают строительство пяти ветровых электростанций из-за помех радарам
+
Google Chrome оказался на втором месте с конца в рейтинге конфиденциальности пользовательских данных
1
MSI представила в Китае бюджетный игровой компьютер с процессором Core i5-13400EF и DDR4
+
Су-57 совершил первый полет с перспективным двигателем пятого поколения
3

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
374
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
15
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
2
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
5
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
11
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
11
США использовали переговоры об Украине для противодействия БРИКСу на венесуэльском направлении
2
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
+

Сейчас обсуждают

typym6ek
10:57
Его кто-то ещё смотрит? Не спорю зарабатывает д....я, но он проплаченный и никогда не скажет плохо об оборудовании.
Wylsacom назвал модели iPhone, которые стоит выбрать в 2026 году
Andrey Kovalchuk
10:54
ПСП ниже, чем у обычной 3080 12GB
Пользователь случайно купил два инженерных образца GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ
lion77815
10:54
на 24?
BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
lion77815
10:53
Так они ж пластмасовые ))
BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
lion77815
10:52
BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
Гиена Пещерная-Вымершая
10:43
Поэтому в РФ такая дорогая рыба? Всё клятому Западу возят, надеются, что он подавится?
Bloomberg: Экспорт российской нефти достиг рекордных объёмов за последние два года
typym6ek
10:25
4К то нормально не работает, только с "улучшалками" Какие там 5К и тем более 8К...
В ASUS продемонстрировали возможности нового игрового монитора ROG Strix XG27JCG с разрешением 5K
kilobait3
10:18
Лучше брать кита инж. Собрать 6-8 часов и в руках карта ценой одна четвертая от начальной розницы и тут есть все на этих чипах, в отличии от пользовательских. Я даже раз нашел для палита платформу, ду...
Пользователь случайно купил два инженерных образца GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ
Глеб Островский
10:16
Якобы используется платформа SANR, которая использовалась в блоках питания аэрокул интегратор. Но интеграторы были отличными, у них минусов не было по тестам. Да и платформа уже отличается, она лишь п...
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
JAX1979
10:14
с mbr в gpt через команду в установленной старой системе. Погугли
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter