Компании приходится искать пути решения возникших проблем

Кризис на рынке памяти застал некоторых пользователей врасплох, поэтому производители стараются найти пути выхода из возникшей ситуации — в частности, компания Maingear, занимающаяся сборкой ПК, предложила дополнительную опцию для своих клиентов, а также озвучила своё собственное видение проблемы, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/Maingear

Как заявляет глава Maingear Уоллес Сантос, за всю свою двадцатилетнюю деятельность в сфере сборки ПК он никогда не сталкивался с подобной ситуацией на рынке, включая разнообразные стихийные бедствия на Тайване, COVID-19 и дефицит SSD, так как всегда можно было найти решение проблемы, но сейчас картина иная. По словам генерального директора компании, всё указывает на то, что кризис на рынке памяти продлится ещё как минимум два года, так как для наращивания объёмов выпуска памяти производителям понадобится не менее полутора лет.

Он отмечает, что Maingear пыталась подготовиться, но проблема оказалась серьёзнее, чем предполагалось, поэтому компании приходится искать поставщиков оперативной памяти по всему миру, сталкиваясь с повышением стоимости и ограниченными запасами. Уоллес Сантос отмечает, что затраты на комплекты ОЗУ объёмом 32 ГБ увеличились на 394%, а на наборы ёмкостью 64 ГБ — на 344%. В связи с неблагоприятной ситуацией Maingear объявила о запуске программы BYO RAM Builds, в рамках которой её клиенты могут предоставить собственные модули памяти для установки в ПК, что может позволить пользователям сэкономить.