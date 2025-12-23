Не все браузеры одинаково хороши.

В настоящее время существует немало браузеров, обладающих теми или иными преимуществами, но не все они бережно относятся к приватности пользователей, что следует из недавнего отчёта Digitain, пишет издание Neowin.

Источник фото: Pixabay

Эксперты Digitain провели исследование, оценив ряд популярных браузеров с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей. Для этого они провели ряд тестов, учитывая несколько ключевых показателей, включая защитные механизмы для противодействия отслеживанию на основе цифровых отпечатков устройств, блокировку трекеров и безопасность соединения.

В итоге специалисты дали оценку каждому из проверенных браузеров, где большее число указывает на более высокий риск для конфиденциальности пользователя. Согласно исследованию Digitain, наименее защищённым оказался ИИ-браузер ChatGPT Atlas, который набрал 99 баллов из 100 возможных, провалив все тесты на разделение состояний в связи с отсутствием блокировки отслеживания пользователей веб-сайтами в разных сессиях.

На втором месте с заметным отрывом расположился Google Chrome, имеющий показатель 76 баллов, а замыкает тройку Vivaldi с оценкой 75 баллов. В целом, список выглядит следующим образом:

ChatGPT Atlas – 99. Google Chrome – 76. Vivaldi – 75. Microsoft Edge – 63. Opera – 58. Ungoogled – 55. Mozilla Firefox – 50. Apple Safari – 49. DuckDuckGo – 44. Tor – 40.

Наиболее защищёнными браузерами с точки зрения конфиденциальности пользовательских данных названы Brave и Mullvad Browser.

Как отмечает представитель Digitain, новые ИИ-браузеры привлекают множество клиентов своими расширенными возможностями, но пользователям необходимо быть более осторожными, так как их конфиденциальность может оказаться под угрозой.