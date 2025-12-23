Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Названы худшие и лучшие браузеры с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей
Не все браузеры одинаково хороши.

В настоящее время существует немало браузеров, обладающих теми или иными преимуществами, но не все они бережно относятся к приватности пользователей, что следует из недавнего отчёта Digitain, пишет издание Neowin.

Источник фото: Pixabay

Эксперты Digitain провели исследование, оценив ряд популярных браузеров с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей. Для этого они провели ряд тестов, учитывая несколько ключевых показателей, включая защитные механизмы для противодействия отслеживанию на основе цифровых отпечатков устройств, блокировку трекеров и безопасность соединения.

В итоге специалисты дали оценку каждому из проверенных браузеров, где большее число указывает на более высокий риск для конфиденциальности пользователя. Согласно исследованию Digitain, наименее защищённым оказался ИИ-браузер ChatGPT Atlas, который набрал 99 баллов из 100 возможных, провалив все тесты на разделение состояний в связи с отсутствием блокировки отслеживания пользователей веб-сайтами в разных сессиях.

На втором месте с заметным отрывом расположился Google Chrome, имеющий показатель 76 баллов, а замыкает тройку Vivaldi с оценкой 75 баллов. В целом, список выглядит следующим образом:

  1. ChatGPT Atlas – 99.
  2. Google Chrome – 76.
  3. Vivaldi – 75.
  4. Microsoft Edge – 63.
  5. Opera – 58.
  6. Ungoogled – 55.
  7. Mozilla Firefox – 50.
  8. Apple Safari – 49.
  9. DuckDuckGo – 44.
  10. Tor – 40.

Наиболее защищёнными браузерами с точки зрения конфиденциальности пользовательских данных названы Brave и Mullvad Browser.

Как отмечает представитель Digitain, новые ИИ-браузеры привлекают множество клиентов своими расширенными возможностями, но пользователям необходимо быть более осторожными, так как их конфиденциальность может оказаться под угрозой.

#браузер
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хорватский фридайвер 14 июня 2025 установил мировой рекорд, задержав дыхание под водой на 29 минут
2
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
7
Австралия завершила передачу Украине 49 танков M1A1 Abrams спустя почти два года
3
Энтузиаст приобрел GeForce RTX 5090 за $40 в Китае и удивился реально доставленной ему видеокарте
2
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
11
NVIDIA может прекратить выпуск RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти
1
Ремонт кухни на английской ферме обернулся находкой тайника с монетами XVII века
2
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на ПК во второй половине 2026 года
6
Зафиксирован взрыв сверхкилоновой, порожденной столкновением нейтронных звезд
+
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
4
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием cвыше 700 миллиардов долларов
3
Пользователь случайно купил два инженерных образца GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ
+
Покупатель ROG Matrix RTX 5090 за $4000 не смог подключить кабель из-за смещённого разъёма питания
4
Якутский город Покровск стал самым холодным местом на Земле за прошедшие сутки
2
Президент Blizzard обозначила новые цели — выпускать одну-две крупных игры или дополнения в год
+
Airbus выделит 50 млн евро на перенос данных в европейскую юрисдикцию
+
Провал попытки изъятия российских активов лег новым бременем на кошельки европейцев
+
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
9
Покупатель комплекта DDR5 получил модули DDR4 с неплотно прилегающими радиаторами
3
Создатель Painkiller выразил недовольство перезапуском франшизы
2

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
80
Перспективы дезинфляции в России
47
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
+
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
3
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
+
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+

Сейчас обсуждают

fynjy_2005
06:29
Бред, повышение цен как раз будет из-за лютого роста ценника ОЗУ, просто это отложенный эффект, т..к у производителей всегда есть запасы памяти для своих нужд и вот он отложенный эффект текущей лютой ...
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на ПК во второй половине 2026 года
fynjy_2005
06:18
Да и куча потраченного зря времени на гибридные ядра, чтобы черезщ 10 лет вернуться к тому же, от чего ушли. Это эпик фэйл. В ПК куча вср...х ядер нафиг не нужны
Информатор раскрыл планы Intel о выпуске процессоров на ближайшие несколько лет
corsi
04:58
Пусть сначала в очко засунут все свои 100500 недоядер - тогда посмотрим.
Информатор раскрыл планы Intel о выпуске процессоров на ближайшие несколько лет
VRoman
04:38
Обхожусь без неё, мне это не для имиджа. Но не редко вешаю по 3 кг на ноги для тренеровки мышц.
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
VRoman
04:37
"эффективные ядра Golden Eagle обеспечат ещё больший рост по сравнению с предшественниками, что связано с концепцией унифицированных ядер" - Т.е. как я понял будет одна архитектура у всех ядер? Было б...
Информатор раскрыл планы Intel о выпуске процессоров на ближайшие несколько лет
Xenosag
04:19
С вин10 не подружили его ещё ?
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
Vergo
04:15
А чего еще другого можно ждать от чудовищно надувшихся пузырей криптовалют и ИИ? Надули? Получите обесценивание валют и галопирующие цены. Ничем не обеспеченные "какбы деньги" автоматически вздува...
IDC: В 2026 году стоимость комплектующих продолжит расти ускоренными темпами
Garthar
04:12
Мотор колесо уже много лет используется на карьерных самосвалах. Что они нового то хотят предложить?
Новые двигатели могут сделать электромобили на 450 кг легче и увеличить запас хода
Remarc
04:07
надо им сделать 1 p ядро и 31 e ядро
Информатор раскрыл планы Intel о выпуске процессоров на ближайшие несколько лет
32Влад32
03:50
А снижение цен не запланировано?
Информатор раскрыл планы Intel о выпуске процессоров на ближайшие несколько лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter