Пользователю улыбнулась фортуна.

Некоторые пользователи, желающие сэкономить при покупке комплектующих для своего ПК, не пренебрегают магазинами подержанных товаров, в которых иногда встречаются весьма интересные предложения — в частности, участник платформы Reddit под ником Lucky_Mess4798 рассказал о своём удачном случае приобретения видеокарты, пишет издание Tom's Hardware.

По словам пользователя, недавно он заглянул в местный магазин Goodwill, торгующий товарами, бывшими в употреблении, и обнаружил там видеокарту GeForce GTX 1660 Super производства MSI всего за 8.4 доллара США. Как отмечает Lucky_Mess4798, видеоадаптер оказался в полностью рабочем состоянии.

Источник фото: Tom's Hardware/Reddit

Видеоадаптер GeForce GTX 1660 Super дебютировал в 2019 году со стартовой ценой, составляющей 229 долларов, тогда как сейчас его можно найти с ценником в 50-100 долларов, поэтому пользователю очень повезло приобрести модель по цене в несколько раз ниже её реальной стоимости.

Хотя видеокарта имеет всего 6 ГБ видеопамяти и не поддерживает трассировку лучей на аппаратном уровне, она способна обеспечить приемлемые показатели fps в 1080p в целом ряде игр, в том числе современных, если использовать щадящие настройки графики.

Отмечается, что не все подобные случаи заканчиваются удачно — например, пользователь, который во время распродажи приобрёл GeForce GTX 1060 всего за 5 долларов, в итоге получил более старую GTX 560 Ti.