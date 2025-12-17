В Техасе озаботились конфиденциальностью пользовательских данных.

В настоящее время целый ряд производителей умных телевизоров использует технологию автоматического распознавания контента (ACR) для того, чтобы предоставлять владельцам устройств персонализированный контент, который придётся им по вкусу, а также показывать релевантные рекламные объявления. Хотя пользователи могут отключить эту функцию, в большинстве случаев она активирована по умолчанию.

Источник фото: Samsung

Конечно, это устроит далеко не всех, поэтому недавно генеральный прокурор штата Техас (США) озаботился конфиденциальностью данных пользователей, подав иск против пяти крупных производителей телевизоров — Samsung, LG, Sony, TCL и HiSense. Причиной стала упоминаемая ранее технология ACL, которая, как утверждается, способна делать скриншоты экрана каждые 500 мс, а затем отправлять эти данные на сторонние серверы без явного согласия владельца устройства.

С учётом того, что в настоящее время между Вашингтоном и Пекином происходят определённые трения, в иске отмечено, что особую опасность представляет отправка данных американских пользователей на китайские серверы компаний TCL и HiSense.

Генеральный прокурор штата Техас полагает, что технология ACR является вторжением в частную жизнь, что является недопустимым и противозаконным, поэтому обязуется защитить законные права граждан от посягательств.