Её возраст составляет более 13 млрд лет.

Самая древняя из когда-либо наблюдавшихся человечеством сверхновых была запечатлена космическим телескопом «Джеймс Уэбб», пишет издание Space.com, опираясь на материал, опубликованный NASA.

Сообщается, что наблюдаемая сверхновая вспыхнула, когда Вселенной было только 730 млн лет, то есть её возраст составляет более 13 млрд лет. В ходе данного процесса наблюдался сильный гамма-всплеск, который указывает на разрушение массивной звезды и возможное рождение чёрной дыры звёздной массы.

Источник фото: Space.com/NASA/ESA/CSA/STScI/Andrew Levan (Radboud University)

Обработка фото: Alyssa Pagan (STScI)

Всплеск гамма-излучения, обозначенный как GRB 250314A, был зафиксирован ещё в середине марта текущего года франко-китайским спутником SVOM. Спустя всего полтора часа в дело вступила обсерватория имени Нила Герелса Свифта, выявившая данное событие в рентгеновском диапазоне. Через одиннадцать часов Северный оптический телескоп (Nordic Optical Telescope или NOT) зарегистрировал слабое мерцание послесвечения гамма-всплеска. А четырьмя часами позже Очень большой телескоп (Very Large Telescope или VLT), расположенный в Чили, подтвердил, что наблюдаемое событие произошло 13 млрд лет назад.

Изучив полученные данные, группа специалистов, возглавляемая Эндрю Леваном, при помощи ближнеинфракрасной камеры космического телескопа «Джеймс Уэбб» смогла обнаружить вспышку сверхновой, сопровождаемую гамма-всплеском, а также галактику, в которой данное событие произошло.

Отмечается, что на первый взгляд спектр сверхновой и масса взорвавшейся звезды не являются нетипичными, хотя при более тщательном исследовании могут открыться дополнительные подробности, учитывая древний возраст сверхновой.