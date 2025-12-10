Монета была отчеканена в период между 1584 и 1586 годами.

Золотая монета времён Елизаветы I, одной из самых известных королев Англии, совсем недавно была продана на аукционе Heritage за рекордную сумму, пишет издание Popular Science.

Источник фото: Popular Science/Heritage Auctions

Сообщается, что монета, обозначенная как золотой риал «Корабль» Елизаветы I (1558-1603) номиналом 15 шиллингов, отчеканенная в период между 1584 и 1586 годами, в слабе MS63 NGC была продана за 372 000 долларов, что является мировым рекордом для данных монет, проданных в рамках аукциона.

В настоящее время риал является денежной единицей нескольких азиатских государств, но ранее он выпускался и в Шотландии как в золоте, так и серебре. В период с 1584 по 1586 год было отчеканено лишь несколько английских корабельных риалов. Историки считают, что Елизавета I, изображённая на монете в платье и воротнике-жабо со скипетром и державой, символизирует господство Англии в море.

На оборотной стороне монеты по центру изображена роза на сияющем солнце совместно с цветочными узорами и львами с короной. Центральные изображения окружает текст «IHS AVT TRANSIENS PER MEDIV ILLORVM IBAT», являющийся отсылкой к Евангелию от Луки и означающий «Но Иисус, пройдя посреди них, пошёл своим путём».

Кайл Джонсон, занимающий должность управляющего директора отдела мировых и древних монет компании Heritage отметил, что монета вызвала особый интерес у нумизматов, так как является весьма редкой и представляет собой одну из последних монет, отчеканенных в подобном средневековом стиле, поэтому её успех на аукционе вполне ожидаем.