Только лишь один комплект ОЗУ в составе ПК стоит больше, чем заплатил удачливый пользователь.

Пользователи, желающие сэкономить, постоянно следят за ценами на комплектующие, и иногда им удаётся найти заманчивые предложения. Участник платформы Reddit под ником uneektnt рассказал свою историю об удачной покупке, пишет издание Tom's Hardware.

По словам пользователя, совсем недавно в ломбарде ему приглянулся ПК, стоимость которого составляла 750 долларов США, но в процессе торга ему удалось снизить её до 600 долларов. В настоящее время за такую цену можно приобрести устройство с достаточно скромными характеристиками, учитывая заметный рост стоимости оперативной памяти и накопителей, но участнику Reddit сопутствовала удача — приобретённый ПК был оснащён флагманским процессором прошлого поколения Intel Core i9-14900KF и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070 Ti, до сих обеспечивающей высокие показатели fps в играх.

Источник фото: Reddit/uneektnt

Мало того, в системе установлен комплект, состоящий из двух модулей оперативной памяти T-Force Delta RGB DDR5-6000 по 32 ГБ каждый, на текущий момент оцениваемый в 690 долларов США. Таким образом, за весь ПК пользователь заплатил меньше, чем стоит один набор ОЗУ, которым он оснащён.

По словам журналистов издания, стоимость аналогичной системы в настоящее время составляет около 1800 долларов США без учёта видеокарты, ценник которой должен стартовать от 800 долларов, но на текущий момент удалось найти только модель с ценой, составляющей 980 долларов, то есть общий ценник ПК достигает почти 2800 долларов.