Компания выявила дефект на поверхности видеоадаптера, который видно только под микроскопом.

Случаи с гарантийным ремонтом и обменом комплектующих могут быть довольно запутанными и не всегда решаются в пользу покупателей — именно это и произошло с пользователем kromz, который поведал свою печальную историю на платформе Reddit, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Asus

По словам участника Reddit, его видеокарта Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 через некоторое время вышла из строя, демонстрируя чёрный экран и приводя к перезагрузке системы. В связи с этим пользователь отправил видеоадаптер производителю по гарантии, рассчитывая на замену. Эксперты Asus изучили ситуацию и заявили, что видеокарта не подлежит возврату, так как на её поверхности рядом с интерфейсом PCIe имеются повреждения, которые видны под микроскопом.

Источник фото: Wccftech/Reddit

Пострадавший пользователь утверждает, что не мог заметить каких-либо дефектов на видеоадаптере, так как они не видны невооружённым глазом. Кроме того, он утверждает, что устанавливал видеокарту согласно инструкции и применял кронштейн для крепления видеоадаптера.

По словам пользователя, компания остаётся непреклонной и винит в инциденте покупателя, но предлагает скидку в 50 % для замены видеокарты, что соответствует сумме, составляющей около 1700 долларов.

Издание отмечает, что в случае видимых дефектов производитель не производит бесплатную замену комплектующих, но в данном случае повреждения поверхности видны только под микроскопом, поэтому вопрос о целесообразности отказа от гарантийных обязательств остаётся открытым.