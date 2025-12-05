Компания ASRock разработала новую материнскую плату на базе чипсета прошлых лет, которая может помочь пережить кризис на рынке оперативной памяти, пишет издание Tom's Hardware.
Источник фото: Tom's Hardware/ASRock
Сообщается, что материнская плата H610M Combo от ASRock для сокета LGA1700 поддерживает как модули оперативной памяти DDR4, так и DDR5, причём в двухканальном режиме. Новинка имеет в общей сложности шесть разъёмов DIMM, два из которых предназначены для DDR4 со скоростью до 2666 МТ/с, а оставшиеся четыре зарезервированы за DDR5 со скоростью до 4800 МТ/с.
К сожалению, смешивать модули памяти нельзя, так как одновременную работу DDR4 и DDR5 плата не поддерживает, равно как и разгон при помощи XMP. Кроме того, новинка ограничена поддержкой PCIe 4.0, хоть и имеет скоростной USB Type-C на задней панели. Информации о стоимости и доступности материнской платы H610M Combo от ASRock в настоящее время нет.