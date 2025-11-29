Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Вояджер-1 отдалится от Земли на расстояние в один световой день спустя почти 50 лет своего полёта
Космический аппарат, как ожидается, будет выполнять свою миссию как минимум до 2030-х годов.

Американский космический зонд «Вояджер-1», запущенный НАСА 5 сентября 1977 года с целью изучения Юпитера и Сатурна, а позже получивший дополнительную миссию по исследованию отдалённых областей Солнечной системы, в следующем году отдалится от Земли на расстояние в один световой день, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/NASA/JPL-Caltech

По данным Science Clock, 15 ноября следующего года космический аппарат «Вояджер-1» окажется от Земли на удалении в 25.9 млрд километров, что соответствует одному световому дню. Это произойдёт спустя 49 лет, 2 месяца и 10 дней с момента его запуска. В настоящее время зонд «Вояджер-1», двигающийся со скоростью более 60 000 километров в час, является наиболее удалённым от нашей планеты объектом, когда-либо созданным человечеством.

Гигантские расстояния и солидный возраст космического аппарата создают определённые проблемы для специалистов, но пока что они успешно решаются, чтобы зонд мог и дальше продолжать своё космическое путешествие, которое, как ожидается, продлится как минимум до 2030-х годов, пока будут функционировать его радиоизотопные термоэлектрические генераторы.

Отмечается, что с точки зрения человека «Вояджер-1» преодолел огромное расстояние, но по меркам нашей галактики это довольно скромный результат, так как даже ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра расположена примерно в 4.24 светового года от Земли. Чтобы добраться до неё с текущей скоростью, согласно подсчётам, зонду понадобилось бы не менее 73 000 лет.

#вояджер-1
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы РАН заметили необычный маневр межзвездного объекта 3I/ATLAS
1
Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed назвали лучшие видеокарты 2025 года
2
Хакеры взламывают устройства для доступа к данным из Signal или WhatsApp
+
Обновлённый поезд «Буревестник» прибыл из Москвы в Нижний Новгород в рамках предпусковой обкатки
1
В России будет создан первый в мире гибрид самолёта и дирижабля
5
Учёные предполагают наличие скрытых измерений Вселенной, свёрнутых в сложные семимерные фигуры
+
Ученые раскрыли причину 25 000 подземных толчков в Греции
1
Т-90М «Прорыв» превзошёл американский Abrams по ремонтопригодности
1
Покупательнице квартиры певицы Долиной не вернули деньги и предложили самой искать мошенников
6
Минивэн Geely Galaxy V900 установил рекорд Гиннесса по вместимости
1
Рубль укрепился до максимума с июля текущего года
2
Китайская частная компания представила гиперзвуковую ракету YKJ-1000
+
Взломщица EMPRESS заявила о своём окончательном решении покинуть ряды хакеров
1
Франция поставит армии Индии 155-мм управляемые снаряды Katana
+
«Ростех» рассекретил документы по советской лунной программе
10
Появились фотографии образца китайского истребителя J-36 с модернизированными соплами
+
Кулеры Noctua для LGA-1700 и LGA-1851 будут поддерживать сокет Intel LGA-1954
5
«Роскосмос» подтвердил повреждение стартовой площадки на Байконуре после запуска «Союза МС-28»
1
Двухэтажный поезд «Буревестник» начнёт курсировать между Москвой и Нижним Новгородом с 3 декабря
+
Замороженные российские активы стали проблемой для ЕС
2

Популярные статьи

8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
66
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
21
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
6
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
343
Как Asus ROG Xbox Ally провалился на старте — почему заявления Microsoft не сходятся с цифрами
5

Сейчас обсуждают

Денис Мокрецов
00:57
Всё пытаются неликвид b580 впарить, да так, что 5050 в тестах ниже 3060, а та в свою очередь медленней 4060 всего на пару процентов. Я верю.
Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed назвали лучшие видеокарты 2025 года
Панишер 1
00:33
Сегодня ты была популярна как сука-ботовод У меня вопрос,чё вы старые пидоры,разжигающие и стравливающие не в окопах? Как обычно кто то старый кто то больной? Кто то за меня сходит,а я на оверах посру...
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Трахнули сегодня в очко Панишера -он же Шишкинс
00:30
Сегодня Шишкинс был особо популярен у хачей.Дешевая моромойка отработала на все 100.Сказали почаще его в аренду сдавать.Хачи любят таких вонючек как Панишер..Так что глядишь обсос ,в следующий раз ты ...
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
RandomXP
00:27
Они тут типа не такие))
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
Панишер 1
00:20
Давай давай шлюха Кудахцев,наяривай цхахаххахахахахах Хоть отниму у тебя время-ботовода никчемыша минусики ставить А я напомню что из себя представляет шлюха Кудахцев.и не обращайте внимание на плюс...
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Кирилл Гильманов
00:12
Кау так вышло что 9060xt с ценой выхода 350$ стоит ровно столько же как 5060ti 16gb которая выходила с начальной ценой 430$? По итогу 9060xt стоит в ораньжевом магазине 45к, я как раз неделю назад куп...
Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed назвали лучшие видеокарты 2025 года
Vorvort
23:47
Цитата: "В выборе между Steam Machines и PlayStation 5 уже не все так однозначно". Всё однозначно, детище Valve провалится. Гейб сэкономил на памяти, Steam Machine не конкурент PS5. Библиотека ПК иг...
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Vorvort
23:43
Ты видео покажи с настройками, как я, в той же локации. И железо своё опиши.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Маэстро
23:24
Да не расстраивайся, я помню ты рассказывал, что у тебя с женой не получается. Интересно почему, расскажи, не стесняйся?
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Маэстро
23:21
Ты сказал, что у тебя есть отличное мнение. Почему ты его скрываешь или оно как то связано с твоей ущербностью и комплексами?
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter