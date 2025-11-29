Космический аппарат, как ожидается, будет выполнять свою миссию как минимум до 2030-х годов.

Американский космический зонд «Вояджер-1», запущенный НАСА 5 сентября 1977 года с целью изучения Юпитера и Сатурна, а позже получивший дополнительную миссию по исследованию отдалённых областей Солнечной системы, в следующем году отдалится от Земли на расстояние в один световой день, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/NASA/JPL-Caltech

По данным Science Clock, 15 ноября следующего года космический аппарат «Вояджер-1» окажется от Земли на удалении в 25.9 млрд километров, что соответствует одному световому дню. Это произойдёт спустя 49 лет, 2 месяца и 10 дней с момента его запуска. В настоящее время зонд «Вояджер-1», двигающийся со скоростью более 60 000 километров в час, является наиболее удалённым от нашей планеты объектом, когда-либо созданным человечеством.

Гигантские расстояния и солидный возраст космического аппарата создают определённые проблемы для специалистов, но пока что они успешно решаются, чтобы зонд мог и дальше продолжать своё космическое путешествие, которое, как ожидается, продлится как минимум до 2030-х годов, пока будут функционировать его радиоизотопные термоэлектрические генераторы.

Отмечается, что с точки зрения человека «Вояджер-1» преодолел огромное расстояние, но по меркам нашей галактики это довольно скромный результат, так как даже ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра расположена примерно в 4.24 светового года от Земли. Чтобы добраться до неё с текущей скоростью, согласно подсчётам, зонду понадобилось бы не менее 73 000 лет.