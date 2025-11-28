Увеличение ценников ждёт все модификации консоли

Неблагоприятная ситуация на рынке памяти заставляет производителей повышать цены на свои устройства — в частности, компания OneXPlayer объявила об увеличении стоимости своей новейшей портативной игровой приставки OneXFly APEX, пишет издание Wccftech.

Как сообщил производитель в социальных сетях, в связи с ростом стоимости компонентов, в том числе оперативной памяти и SSD-накопителей, было принято решение повысить ценник консоли OneXFly APEX на 200 долларов США. Отмечается, что увеличение стоимости касается всех конфигураций игровой приставки.

Это означает, что цена OneXFly APEX теперь стартует с отметки в 1599 долларов США за базовую версию с воздушным охлаждением, AMD Ryzen AI MAX 385, 32 ГБ ОЗУ и 1-ТБ накопителем, тогда как стоимость стандартной модели с жидкостным охлаждением и аналогичным оснащением будет начинаться от 1659 долларов.

Источник фото: Wccftech

Производитель даёт шанс своим клиентам успеть приобрести игровую консоль по старой цене, так как повысит стоимость только спустя 96 часов с момента публикации своего сообщения.