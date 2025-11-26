Запуск новинки может состояться в третьем или четвёртом квартале следующего года.

Компания Apple работает над своим новым планшетом iPad mini 8, который, согласно свежим утечкам, получит ряд улучшений по сравнению с предшественником, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech

Утверждается, что iPad mini 8 будет оснащён 8.5-дюймовым OLED-дисплеем, что на 0.2 дюйма больше по сравнению с iPad mini 7, а также чипсетом A19 Pro, который принесёт заметный рост быстродействия в играх и приложениях по сравнению с A17 Pro в составе модели предшествующего поколения.

При этом цена новинки, по слухам, останется примерно на том же уровне, что и у предшественника. Если информация верна, то можно ожидать, что стоимость базовой версии iPad mini 8 с накопителем на 256 ГБ составит около 499 долларов США.

Чтобы реализовать это, Apple, как предполагается, придётся экономить — в частности, компания может сократить расходы, оснастив новую модель однослойной LTPS OLED-панелью вместо тандемной OLED LTPO, а также снабдив новинку чипсетом с меньшим количеством ядер GPU.

Согласно утечкам, официальный дебют iPad mini 8 состоится в третьем или четвёртом квартале следующего года.