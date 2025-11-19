По его словам, если пузырь ИИ лопнет, заденет многие компании.

Целый ряд экспертов и аналитиков уже несколько месяцев говорит о перегретом ИИ-рынке, куда компании вливают баснословные суммы, не получая достаточно прибыли, чтобы покрыть свои расходы, что потенциально надувает пузырь, который может лопнуть в любой момент. К ним присоединяется и генеральный директор Google Сундар Пичаи, но его слова, учитывая вовлечённость компании в ИИ-отрасль, звучат более осторожно.

Как пишет издание Ars Technica, в разговоре с журналистами BBC глава Google заявил, что в настоящее время рынок ИИ достаточно иррационален и испытывает приток чрезмерных инвестиций. Он сравнил текущее положение дел в отрасли с процессами, предшествовавшими краху доткомов, когда стоимость интернет-компаний взлетела до небес, а потом также резко упала в связи с лопнувшим пузырём.

При этом Сундар Пичаи отмечает, что если ИИ-рынок постигнет потрясение, достанется практически всем, но Google будет более подготовлена к пузырю, так как имеет крепкую основу в виде полного набора технологий, включая чипы, полноценные исследования в отрасли и большой объём данных, что позволит ей выстоять в условиях рыночной нестабильности.

При этом глава Google заявил, что технологии искусственного интеллекта значительно расширяют возможности человечества, развивая и трансформируя общество, поэтому людям необходимо адаптироваться к изменяющимся условиям, активно используя ИИ-продукты для более эффективного достижения своих целей.

Кроме того, он отметил, что не стоит слепо доверять искусственному интеллекту, так как он может ошибаться, но и полностью отказываться от его использования в качестве инструмента для своей деятельности также не следует.