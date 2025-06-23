Информатор раскрыл некоторые характеристики новинки.

Компания OnePlus работает над своим новым топовым смартфоном OnePlus 15, информацией о характеристиках которого делится Digital Chat Station, пишет издание Gizmochina.

OnePlus 13. Источник фото: GSMArena

По данным информатора, смартфон OnePlus 15 оснастят 6.78-дюймовой панелью LTPO 2.5D от BOE с разрешением 1.5K, обладающей лучшей энергоэффективностью, повышенной яркостью и цветопередачей по сравнению с экраном модели предшествующего поколения, OnePlus 13. Благодаря технологии LIPO дисплей будет иметь сверхтонкие рамки.

Также упоминается о наличии у новинки дополнительных настраиваемых кнопок на боковой панели, о точном предназначении которых пока не говорится. Информатор отмечает высокую способность поглощения света устройством, вероятно, указывая на матово-чёрное исполнение, минимизирующее блики и пятна.

С учётом того, что OnePlus 15 будет оснащаться чипсетом следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, который дебютирует во второй половине сентября, запуск новинки ожидается не ранее октября текущего года.