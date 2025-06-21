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Представлен Vivo Y400 Pro с изогнутым AMOLED на базе Dimensity 7300 и 8 ГБ ОЗУ по цене от $290
Новинка имеет 50-Мп основную камеру

Компания Vivo выпускает свой новый смартфон Y400 Pro, отмечая его дизайн и производительность, пишет издание GSMArena.

Смартфон Vivo Y400 Pro оснащается 6,77-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном, отзывчивым к касаниям мокрыми пальцами, с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, чипсетом MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 объёмом до 256 ГБ.

На задней панели новинки размещается 50-Мп основная камера с датчиком Sony IMX882, дополненная 2-Мп сенсором глубины, а на фронтальной стороне имеется 32-Мп селфи-камера с поддержкой записи видео в формате 4K. Новинка снабжена функцией Sony Multifocal Portrait, обеспечивающей создание портретов с увеличением до 2x. По соседству с основой камерой располагается ИК-модуль.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, которая, по словам производителя, способна восполнить заряд от 0 до 50% при помощи комплектного адаптера всего за 19 минут.

Новинка обладает пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP65, двумя стереодинамиками и сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран. Модель поставляется с предустановленной Funtouch OS 15 на базе Android 15 и рядом функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Покупатель сможет выбрать из фиолетового (Nebula Purple), золотистого (Fest Gold) и белого (Freestyle White) цветовых оформлений, причём последний вариант имеет текстуру Baroque Pearl для создания уникального дизайна.

Источник фото: GSMArena

Стоимость смартфона VivoY400 Pro в индийской рознице составляет 24 999 рупий (290 долларов США) за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, тогда как вариант 8 ГБ+256 ГБ оценён в 26 999 рупий (310 долларов США). В продажу новинка поступит 27 июня.

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#vivo y400 pro
Источник: gsmarena.com
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