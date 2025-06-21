Новинка продемонстрировала высокую производительность.

Компания Xiaomi только готовится к предстоящему запуску своего нового компактного игрового планшета Redmi K Pad, а эксперты WekiHome уже опубликовали видеоролик, в котором разобрали и протестировали новую модель, пишет издание GSMArena.

Планшет Redmi K Pad оснащается 8.8-дюймовым дисплеем IPS LCD с разрешением 3008x1880 точек, частотой обновления 165 Гц, затемнением постоянным током и поддержкой Dolby Vision. В тестах экран достигал яркости 566 нит при стандартных условиях и 610 нит в режиме высокой яркости.

Новинка снабжена чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1, а также системой охлаждения с большой испарительной камерой площадью 12 050 мм², отводящей тепло от SoC и изготовленной из алюминиевого сплава вместо меди, что может объясняться экономией веса.

В целях более равномерного распределения тепла инженеры производителя расположили материнскую плату новинки вдоль центральной линии. Для смягчения удара в случае падения устройство имеет пенную прокладку. Модель получила компактный цельнометаллический корпус с пескоструйной обработкой толщиной всего 6.46 мм и весом 336 г.

Аккумуляторная батарея суммарной ёмкостью 7500 мА·ч планшета состоит из двух ячеек, одна из которых имеет ёмкость 3505 мА·ч, а другая — 3995 мА·ч. Новинка комплектуется зарядным устройством мощностью 67 Вт и поддерживает обходную зарядку. При реальном использовании планшет потреблял 55 Вт, а для восполнения заряда от 1 до 100 % потребовалась 61 минута.

Источник фото: GSMArena/WekiHome

Также планшет имеет 13-Мп камеру с датчиком OmniVision OV13B на задней панели и 8-Мп селфи-камеру с сенсором OmniVision OV08F на фронтальной стороне, динамики с Dolby Atmos и разъём USB 3.2 Gen 1 с пропускной способностью 5 Гбит/c, но не оснащён сканером отпечатков пальцев.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

В ходе тестов в нескольких играх новинка показала высокую производительность, не уступая ряду своих конкурентов, в том числе RedMagic Tablet 3 Pro и Lenovo Legion Y700, при этом обладая более низкими температурными показателями.