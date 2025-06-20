Samsung Galaxy Z Flip7 может дебютировать 9 июля.

Компания Samsung готовится к предстоящему запуску сразу нескольких складных смартфонов в начале июля, что позволяет магазинам уже сейчас добавлять новинки в свой ассортимент — чуть ранее одна из финских площадок опубликовала рендеры и конфигурации хранилища для Galaxy Z Fold7, а сейчас делает то же самое для Galaxy Z Flip7, пишет издание GSMArena, ссылаясь на материал Android Headlines.

Сообщается, что смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 будет доступен в трёх цветовых оформлениях — чёрном (Jet Black), синем (Blue Shadow) и красном (Coral Red). Также Samsung может представить несколько эксклюзивных цветовых версий на своём официальном сайте, но этого ещё не произошло.

Также стало известно о доступности модели в двух конфигурациях хранилища — 256 и 512 ГБ. Информации о версии на 1 ТБ в настоящее время не имеется.

Ранее новинка была замечена в бенчмарке Geekbench с чипсетом Exynos 2500 и 12 ГБ оперативной памяти, хотя могут быть и другие варианты ОЗУ.

Источник фото: GSMArena/Android Headlines

Презентация складного смартфона Galaxy Z Flip7 совместно с другими моделями от Samsung, судя по утечкам, состоится 9 июля текущего года.