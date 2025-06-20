Новинка получит накопитель объёмом до 1 ТБ

Магазины по всему миру готовятся к предстоящему запуску нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold7, который совсем недавно появился на сайте финской площадки, раскрыв данные о доступных вариантах хранилища и цветовых версиях, пишет издание GSMArena со ссылкой на материал Android Headlines.

Сообщается, что Samsung Galaxy Z Fold7 будет доступен в чёрном (Jet Black), синем (Blue Shadow) и серебристом (Silver Shadow) цветах с накопителем объёмом 256 и 512 ГБ, тогда как вариант на 1 ТБ представят в чёрном (Jet Black) о синем (Blue Shadow) цветовых оформлениях. Отмечается, что Samsung может предложить дополнительные цвета на своём официальном сайте.

На опубликованных рендерах новинка представлена с чуть выступающим модулем камеры и круглым вырезом на складном экране. Модель имеет элегантный тонкий корпус, толщина которого, судя по утечкам, составит от 3,9 до 4,5 мм. Вес устройства достигает 215 г.

Источник фото: GSMArena/Android Headlines

Официальный запуск складного смартфона Galaxy Z Fold7 совместно с рядом других новинок от Samsung ожидается 9 июля текущего года.