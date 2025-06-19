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GeForce RTX 5090DD для Китая может сохранить 21760 ядер CUDA при урезанной шине и 24 ГБ видеопамяти
Шина будет урезана до 384 бит.

Компания Nvidia готовит ещё одну версию GeForce RTX 5090 для китайского рынка, которая будет отличаться от стандартного варианта — это следует из сообщений информаторов kopite7kimi и Zed__Wang, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

Утверждается, что игровая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090DD будет основана на печатной плате PG145-SKU40 и получит графический процессор GB202-240-K*-A1 с 21 760 ядрами CUDA.

Ровно столько же ядер имеет и стандартная GeForce RTX 5090, но различия будут заключаться в другом — по словам информаторов, новинку оснастят 24 ГБ видеопамяти, что на 8 ГБ меньше по сравнению с оригинальной моделью, сохранив при этом чипы GDDR7 28 Гбит/с. Ширина шины будет уменьшена до 384 бит, а энергопотребление сохранится на прежнем уровне — 575 Вт.

Кроме того, информатор kopite7kimi указывает на то, что покупателей новинки может ждать сюрприз, но пока не раскрывает, какой именно.

Отмечается, что GeForce RTX 5090DD будет предназначена для продажи на китайском рынке. Вероятно, выпуск новой версии топовой модели связан с ограничениями со стороны США по отношению к Китаю, что требует от Nvidia гибкого подхода.

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#geforce rtx 5090dd
Источник: notebookcheck.net
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