Информатор раскрыл дату запуска новинки

В ближайшее время бренд Poco представит на глобальном рынке свой новый смартфон Poco F7, поэтому информаторы спешат раскрыть дополнительные подробности о предстоящей новинке — ранее в сети Интернет была опубликована приблизительная стоимость топовой конфигурации, а сейчас Abhishek Yadav раскрывает дату запуска смартфона, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: NotebookCheck/Mukul Sharma

Как утверждает информатор, в Индонезии смартфон Poco F7 дебютирует 25 июня текущего года, добавляя, что в Индии запуск ожидается в этот же день. Не исключено, что дата запуска новинки для ряда других стран аналогична.

Ранее сообщалось, что Poco F7 будет оснащаться 6.83-дюймовый экраном, выполненным по технологии AMOLED, с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.1 объёмом до 512 ГБ.

Основная камера новинки получит 50-Мп датчик Sony IMX882 и будет дополнена 8-Мп сверхширокоугольным модулем, а селфи-камера обзаведётся 20-Мп сенсором. В Индии, как утверждается, устройство оснастят более ёмкой батареей на 7550 мА·ч, а глобальный вариант получит аккумулятор на 6550 мА·ч, сохранив при этом 90-Вт зарядку.

Также модель должна обзавестись сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, защитой от пыли и влаги с рейтингом IP68, HyperOS 2 на базе Android 15 и поддержкой Wi-Fi 7.