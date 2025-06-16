Дебют новинки ожидается в текущем месяце

Ассортимент бренда Poco в скором времени расширится новым смартфоном Poco F7, поэтому информаторы спешат поделиться дополнительными подробностями о характеристиках и стоимости предстоящей новинки.

Как сообщает издание NotebookCheck, ссылаясь на сообщения информаторов Sudhanshu Ambhore и Mukul Sharma, стоимость смартфона Poco F7 на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 в топовой конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 объёмом 512 ГБ в европейской рознице составит чуть менее 500 евро.

В более ранних утечках говорилось, что новинка получит 6,83-дюймовую AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц, 50-Мп основную камеру с датчиком Sony IMX882 и оптической стабилизацией изображения, 8-Мп сверхширокоугольный объектив, и 20-Мп селфи-камеру.

На индийском рынке устройство может дебютировать с более ёмкой батареей на 7550 мА·ч, тогда как глобальная версия, как утверждается, обзаведётся аккумулятором на 6550 мА·ч. Оба варианта будут поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт.

Источник фото: NotebookCheck/Mukul Sharma

Также новинке приписывается наличие пылевлагозащищённого корпуса, соответствующего рейтингу IP68, Wi-Fi 7 и предустановленной HyperOS 2 на базе Android 15.

Запуск смартфона Poco F7 ожидается в июне текущего года. Новинка будет представлена в чёрном, белом и серебристом цветовых оформлениях.