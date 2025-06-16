Модель снабжена батареей на 5000 мАч

Модельный ряд Infinix пополнился не только смартфонами Smart 10 Plus и Smart 10, но и моделью Smart 10 HD, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Infinix Smart 10 HD оснащён 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720x1612 точек), частотой обновления 90 Гц и яркостью 500 нит, чипсетом Unisoc T606, 2 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

На задней панели новинки размещается двойная 13-Мп камера, а селфи-камера на фронтальной стороне имеет 8-Мп сенсор. Обе камеры снабжены светодиодной вспышкой и способны записывать видео в формате 1080p/30 fps. Питанием устройство обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающая зарядку мощностью 10 Вт.

Модель имеет слот расширения для карты памяти объёмом до 2 ТБ, 3.5-мм аудиоразъём, порт USB Type-C, боковой сканер отпечатков пальцев, ИК-модуль, защиту от пыли и влаги с рейтингом IP64, поддерживает стандарты 4G VoLTE, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5. Также есть возможность разблокировки по лицу.

Источник фото: Infinix

Новинка поставляется с предустановленной Android 14 Go Edition. Размеры устройства составляют 163,6x75,6x8,5 мм при весе 184 г. Покупатель может выбрать из версий в чёрном (Timber Black), белом (Galaxy White), зелёном (Crystal Green) и золотистом (Shinny Gold) цветах. О стоимости смартфона Infinix Smart 10 HD пока не сообщается.